契爾氏金盞花化妝水熱賣50年！大容量下殺1415元　舒緩保濕超有感

記者李薇／綜合報導

冬季肌膚容易敏感乾燥，長時間在冷空氣的吹拂之下，也會出現泛紅的問題，想要舒緩保濕，最推薦的就是使用「KIEHLS契爾氏金盞花植物精華化妝水」，現在「Her森森」推出大容量500ml只要1415元，比起原價1800元省了385元，超划算價格一定要入手。

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▲契爾氏 金盞花植物精華化妝水 500ml，原價1800元、特價1415元。點我購買。



金盞花植物精華化妝水是契爾氏熱銷50年的明星化妝水，含有金盞花及多種天然植物精華，溫和不含酒精，可以有效修護調理、舒緩肌膚，搞定惱人肌膚問題，敏感肌也適用，還可以當作男性刮鬍後的鬍後水，鎮定肌膚泛紅。

不只是當作化妝水來使用，很多Pro級美妝專家更是會把它搭配化妝棉濕敷，只要10到15分鐘，泛紅、敏感的狀況立刻就可以獲得舒緩，還有人研發出更厲害的用法，就是裝進噴霧瓶裡面，再加上一點美容油，隨時隨地補噴，可以增強保水程度。

「金盞花化妝水真的大推，我也是用了就回不去了」、「金盞花真的救了我不少痘」、「喜歡金盞花化妝水，擠完痘濕敷很好用」、「金盞花系列控油效果很好」，整理一下網路的評價，可以發現金盞花真的救過很多人的肌膚，果真經得起考驗。

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「Her森森」推出「KIEHLS契爾氏金盞花植物精華化妝水 500ml」，原價1800元、特價1415元，現省385元，最適合喜歡囤貨的女孩入手，超低價的化妝水還沒用過的趕快下單，不然就超級落伍了！