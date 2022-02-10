頭髮專家教「正確梳頭5大手法」！維持頭皮潔淨還能減少落髮

▲專家傳授正確梳頭技巧，幫助養出健康頭皮與豐盈秀髮。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@rahuabeauty）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

越來越多人有落髮、白髮等困擾，也使得頭皮養護越受重視，除了做好頭皮髮絲清潔和護髮，梳頭也是一大關鍵！HIT髮學苑專業講師Keddy就表示「正確的梳髮技巧不僅會使髮絲柔順，還能透過梳齒加強頭皮按摩、促進血液循環，讓頭皮恢復健康與彈性，更能讓秀髮豐盈亮澤，維護髮質與髮量」，他也分享正確梳髮5大手法，在家也能享受專業級梳髮養護。

Keddy表示，正確梳頭應該將頭皮與髮絲分開照顧，除了針對不同髮質、髮長選擇對應適合的梳具，也建議掌握以下5個步驟手法，不僅可幫助維持頭皮潔淨、頭髮健康有光澤，更可放鬆頭皮，讓梳頭成為一段療癒時光。

Step 1：順勢後梳，均勻舒展頭皮

讓梳子由髮際線順勢後梳，兩側由前至後，再從髮旋處梳至後頭區，可均勻刺激頭皮末梢神經並均勻舒展頭皮。

Step 2：定點按壓，舒緩疲勞



頭皮穴道以頂部區開始做定點揉壓，每個定點壓三下，可幫助刺激頭皮末梢神經，達到放鬆、舒緩疲勞、促進睡眠的功效。

Step 3：舒展點壓，放鬆頭皮



由前額髮際線梳至髮旋區做定點按壓，並以順時鐘方式沿著髮際線放射性梳髮，達到頭皮放鬆的效果。

Step 4：N字梳髮，減緩緊繃感



使用梳柄於頭皮進行N字型滑動，放鬆頭部經絡並提升頭皮柔軟度，減緩緊繃感。

Step 5：環狀揉壓，深層紓壓



手握梳子從頭頂區開始，往髮旋處以畫圈方式定點揉壓全頭，深層舒壓頭皮的穴道。

▲tek 義式髮肌養護梳組，NT$2,480。



義大利原木手工精品梳具tek，以細膩手工使用FSC認證原木製造而成，被視為「精品梳具」，其中經典原木按摩梳「梳王」和為不同髮質推出的柔馭梳、黑馭梳都是人氣代表。tek也為情人節特別推出「義式髮肌養護梳組」，包含柔馭梳／黑馭梳（二擇一）＋小梳王，原價NT$3,960，於2/14起活動期間內，皆可以優惠價購入。

▲AVEDA 木質髮梳，NT$950。



輕巧好攜帶的木質髮梳可梳理髮絲、按摩頭皮，也可用來造型，梳針特殊排列設計，橫梳時可牢牢抓緊頭髮，讓吹風造型更好上手，直梳時可輕鬆化解糾結，避免拉扯造成髮絲受損，所有髮質皆適用。

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