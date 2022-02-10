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對方會不會對你「精神暴力」　可從3個小地方辨別

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▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲精神暴力長期下來會讓心靈受傷，比實際的身體傷痛更難醫治。（圖／Pexels、pixabay、xframe）

編輯／借借

人與人的交往是很複雜的，無論是對情人或是朋友，其態度有可能在你所處的角色進行微妙的改變，在人海中好不容易遇到自己喜歡、或談的來的人，卻在某些時刻需要因對方的突然情緒，承受莫名的痛苦，若是如此，你可能已經受到某人的精神暴力，雖然身體不會受傷，長期下來卻會造成心靈與情緒傷害，從3個小地方可以看出來。

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

踩到點會直接翻臉
會對別人精神暴力的人，很多都是社交能力很高的人，他們在外體面、有幽默感，受到許多人喜愛，多半身邊跟他交往不深的人，對他的評價是正面的，但若關係較深的人，通常會見過他的負面情緒，像是踩到某個點會暴怒、直接翻臉。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

堅持自己是對的
這類的人往往有強壯的立場，堅信自己是對的，就算看法有分歧，或是仍在不明的灰色地帶，他們也會堅持自己「不是犯錯的一方」，有錯的、沒道理的會是對方，他只是被波及、小錯的一方而已，是態度理直氣壯的「受害者」，即便真的沒辦法推諉，也會拿一堆小事來模糊焦點。

▲▼情侶,吵架,高跟鞋。（圖／取自免費圖庫pexels）

歧視性的價值觀
精神暴力者在觀念裡，對人會形成一種階級，且對於大部分事物都會帶著歧視性的觀點，強把自己的價值觀加諸在別人身上，要對方認同，且不尊重、也不在乎你的想法，對發人的態度就是「為你好」、「要你好」、「我教你」、「你應該這樣」，且企圖掌控所有事，包括你的行程、金錢、未來規劃甚至是人際交往，若不順他們的意思，就用貶低、言語暴力來達到目的。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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