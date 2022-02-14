約會必勝「小心機穿搭」　秀英方領碎花、Jessica開衩洋裝低調有魅力

記者王蓁蓁 / 台北報導

想要在約會時擄獲曖昧對象的心，那就一定要學會女星們的「心機微辣」穿搭，運用不經意的小細節，像是方領、一字領等「微露」設計，巧妙將視覺聚焦在女孩們的性感鎖骨區域，或是緊身剪裁洋裝，悄悄展現身形曲線，低調散發迷人魅力，快把重點筆記，面對情人節，就用這招讓伴侶再度愛上你！

▲秀英以碎花洋裝穿出微辣穿搭。（圖 / 翻攝IG@sooyoungchoi)

洋溢著滿滿活力的小碎花，是近年女孩們的最愛穿搭，尤其亮色系單品容易讓人產生好感，而秀英身上這款裙裝，不會過度暴露胸前肌膚的方領剪裁，巧妙的修飾頸部線條，同時露出鎖骨區域，加上稍微開衩的設計，為甜美穿搭注入「微辣」氛圍，絕對是心機滿滿。

▲Jessica一身小香風的針織長裙吸睛度滿分。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj）

就算是優雅的氣質風格，也能性感撩人，只見Jessica一身小香風的針織長裙，腰身曲線在緊身剪裁下瞬間一覽無遺，比起帶有侵略性的耍辣，小露鎖骨與手臂的肩帶設計，令人好感度更佳，另外Jessica也不忘展現小心機，把扣子直接開到膝上曬腿，雖然是簡單的洋裝造型照樣吸睛度滿分。

▲Joy穿淺棕色緊身洋裝遊走在氣質與撫媚之間。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy）

像這樣溫柔的淺棕色，最容易讓男孩招架不住了！雖然是全身包緊緊的穿搭，其實Joy早已把最有心機的位置曝光，悄悄露出纖瘦腳踝之外，洋裝的緊身剪裁讓的好身材完全藏不住，搭配一頭浪漫捲髮，整體遊走在氣質與撫媚之間。

▲徐玄以簡單又帶有設計感的白色襯衫，隱約展露鎖骨區域。（圖 / 翻攝IG＠seojuhyun_s ）

襯衫同樣對男性們有著莫名吸引力，徐玄簡單又帶有設計感的白色襯衫，隱約展露了鎖骨區域，可以說是充滿了心機，不論是將頭髮綁起露出頸線、還是髮絲隨意散落讓肩線若隱若現，率性牛仔造型照樣惹火撩人。

▲Jessica運用簡約大方的削肩巧妙讓視覺聚焦在肩窩。（圖 / 翻攝IG＠jessica.syj）

同樣是丹寧穿搭，Jessica則是運用簡約大方的削肩設計來搭配，巧妙讓視覺聚焦在肩窩，使造型更加俐落，不過Jessica巧妙以低包頭髮型搭配，加上金色細鍊、與皮帶，讓整體不失性感魅力同時依舊優雅。

