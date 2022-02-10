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常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

衣櫃爆滿了，還是常常覺得沒有衣服穿？這時候你應該選擇的是好好的斷捨離，把不必要、少穿的單品整理出來，其他的按照分類整理整齊，這樣下次就不會有出現常常沒衣服穿的窘境，可以更有效率的整理出乾淨的衣櫥。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

＃把所有衣服按照款型分類

比如大衣、毛衣、襯衫、外套、褲子、裙子等等，放在一個大的空間裡面，先分門別類稍微做簡單的分類，然後準備開始大整理。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

＃斷捨離以下4類衣服

這部分一定要堅決、徹底清理，讓所有的資源可以更加充沛的被運用

1.超過2年以上沒有穿的衣服清理掉

2.不符合年齡或是各種社會職場風格的清理

3.品質太差、起毛球或是已經破損的衣服就可以清理

4.不太合身的、已經變小件了的就可以清理

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

＃分門別類掛好折好

經過斷捨離以後，發現衣服依舊非常多，那麼就按照衣服的品類把他們掛在不同的區域，如果衣服的已經變得非常少，那就可以按照膠囊衣櫥的方式陳列，就是把可以搭配的組合掛在相鄰的位置，可以是3到5件的組合，這樣的陳列可以有助於平日通勤的穿搭效率。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

＃檢視衣服款式的比例

整理掛好之後，檢視一下衣服款式的比例，缺什麼買什麼，進行有目的的增加款式或是購買，建議可以以這樣的方式入手，其中，有花邊或是不太普通的剪裁，和珠線絲線的排列方式、顏色明亮度高的設計款多，盡量就是補齊基本款式或是經典款。

1.上衣與褲子的比例是3：1

2.經典款與設計款的比例是4：1

3.衣服與配飾的比例是7：3

關鍵字：

衣服, 穿搭, 衣櫃, 整理

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