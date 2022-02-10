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女友收到更愛你的手袋7選　PRADA三角包最實背、GUCCI愛心包Ｑ爆

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記者王則絲／綜合報導

女孩們的包包永遠不嫌多，西洋情人節不知道送什麼給女友？送顆手袋不會出錯。最近各家品牌都推出了情人節限定包款，像是GUCCI的立體愛心老花包簡直可愛至極，另外包括PRADA的三角包、SAINT LAURENT的奶茶色手袋系列⋯⋯少了露骨的情人節元素，日常更實背，以下推薦「7選」都是讓女友收到會更愛你的禮物選擇。

＃GUCCI立體心型小包

貼合情人節主題，GUCCI的情人節系列呈現了滿滿的愛意，其中這款愛心形狀的小手袋，巧妙製作出了猶如摺紙般的稜角線條與立體感，在經典老花花紋上印上一顆愛心，並點綴LOVE字樣，搭配細金屬鍊帶，小巧可愛外型燒翻少女心。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 情人節系列愛心小包。（圖／翻攝自官網）

＃PRADA三角手提包

在PRADA 2022春夏系列中，男裝、女裝皆有推出3D立體標誌的「三角包」，並搭載飽和色調呈現，中性的外型很適合當作情侶單品，為日常實背款。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲Prada Triangle 皮革三角肩背包，72,000元、Prada Triangle 小牛皮三角手提包，48,000元。（圖／品牌提供）

＃SAINT LAURENT奶茶色手袋

女孩們最無法抵擋的就是「奶茶色」的誘惑，溫柔的小姐姐色調一年四季都百搭，正好SAINT LAURENT的各式包款皆有推出淡雅的奶茶色，不妨趁情人節入手一款腋下包「LE 5 À 7」，或是經典小方包「SOLFERINO」。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT LE 5 À 7奶茶色光滑小牛皮腋下包，66,950元、SOLFERINO奶茶色頂級小牛皮小型肩背包，83,500元。（圖／品牌提供）

＃LONGCHAMP浪漫粉色手袋

今年情人節LONGCHAMP集結熱賣的「Roseau」和「Brioche」包款，注入初戀般的浪漫粉色調，瀰漫法式優雅氣質的同時，也增添俏皮感。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP ROSEAU系列手提包 S，20,600元、BRIOCHE系列斜揹袋 S ，26,900元。（圖／品牌提供）

＃DELVAUX春日色彩迷你水桶包

DELVAUX特別為情人節打造了全新春日色彩的迷你Pin水桶包系列，包括矢車菊藍、絲緞粉和華麗的奇異果綠色。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Pin Mini Bucket手提包，71,500元。（圖／品牌提供）

＃Salvatore Ferragamo愛心波點手袋

Ferragamo則是替情人節打造了一個浪漫繽粉的紅色世界，限定系列囊括經典Vara手袋，透過立體愛心波點的滿版點綴，營造特殊質感，甜美氣息噴發。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo情人節限定系列心型波點皮革肩背包。（圖／品牌提供）

＃ECCO迷你斜背包

ECCO於今年春天推出配件新支線ECCO Leather Goods，帶來新穎設計的全新包款「Pot Bag」，以北歐傳統陶瓷水壺外型為靈感設計而成，搭有多種清新色調如牛奶焦黃、天空藍色⋯⋯迷你尺寸時髦有型，萬元內價格送禮自用都更好入手。

▲情人節精品手袋推薦。（圖／品牌提供）

▲ECCO真皮迷你斜背包，6,380元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

情人節, 送禮, 精品, 手袋

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