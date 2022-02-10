3種人不適合長直髮！身材矮小、頭大臉方的人都不能這樣剪

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

長髮飄逸從背後看起來，總能吸引少男們的幻想，但其實有3種特徵的人，並不適合留長髮，因為不但會讓人看起來顯矮，更是會讓整個人缺乏靈氣，甚至會看起來很沒有精神、凸顯臉部缺點，所以選擇適合的造型非常重要。

1.身材嬌小的人

個子比較嬌小的女孩，尤其是165公分以下身高，更適合肩膀以上長度的中短髮，看起來不但會讓整個人看起來更加輕盈，也會充滿靈氣感，一留長髮或是燙捲，更會顯得頭大、身體小，比例不但會不平衡，更會讓人顯得頭重腳輕，看起來比例不好，矮的看起來更矮。

2.髮量少、頭頂低

頭比較偏扁平、頭髮又貼頭皮的女孩們，加上頭髮又長又軟，看起來就會很像貼在頭皮上面，一點都不好看，還會曝露臉長的缺陷，有些掉髮嚴重的女孩，也不太適合留太長的頭髮，看起來會很空虛，建議可以去燙一下髮根，製造出高頭頂的感覺，剪一個中長髮的造型，也會讓人感覺更加俐落。

3.頭大臉方的人不適合長髮

尤其是那種直而齊耳的長直髮造型，更加不適合頭大臉方的人，因為這樣會看起來缺點更為明顯，頭更大、臉更方，這種長直髮造型並不修飾臉型，建議可以換上短髮或是做一些頭頂的燙髮根，讓整個頭髮有往上拉高、底下就會變窄的視覺效果。