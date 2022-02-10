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小S「剪壞瀏海」超悲催！網友歪樓勸她「剪到底更時尚」

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▲▼小S瀏海。（圖／翻攝自小S FB）

▲小S在臉書抱怨自己剪壞了瀏海。（圖／翻攝自FB/小S徐熙娣，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

瀏海堪稱是女生的靈魂，瀏海剪壞就連明星也沒轍，國際巨星小S日前在臉書抱怨「恨死自己的瀏海」，引來一票網友歪樓回覆，讓人哭笑不得，更有網友奉勸她剪到最短，也許會更時尚。

▲▼小S瀏海。（圖／翻攝自小S FB）

▲他自嘲因為瀏海不能走性感風。

風趣的小S總愛在微醺之後和粉絲在臉書互動，這次她上傳無辜萌照，和大家抱怨起她的瀏海，網友紛紛問：設計師還活著嗎？釣出小S本人親自回覆是自己手賤剪的，也有人熱心傳授：「先把瀏海往旁邊撥，夾上簡單的髮夾應該會好看一點」、「多梳頭髮長得比較快」，還有人暖心安慰：「即便如此還是無法擋住你的美貌」。

▲▼小S瀏海。（圖／翻攝自小S FB）

▲小S以往總習慣露出額頭。

除了以上正常回覆，也有不少網友歪樓，像是「你靠的不是瀏海」、「要不把它燙捲」、「你好像應該先洗個頭」、「我覺得不錯看，可以吹成半屏山跟得上華燈初上風」、「S要跟許老三看齊，自信自信」、「一個禮拜不洗頭，梳油頭就好了」。

▲網友建議她換成金高銀的短瀏海。

其實瀏海剪壞，再怎樣焦急也於事無補，除了等待留長，心一橫把它剪成超短瀏海或是也是一個選擇，請找專業幫忙較不容易出錯，超夯的眉上瀏海更有讓外表減齡的效果呢！

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關鍵字：

小S, 瀏海

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