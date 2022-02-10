IKEA絕版品出清熱門品項公開　破2千雙人被套組只要990元

▲IKEA即起推出絕版品出清促銷活動。（圖／IKEA、特力屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年只有兩回的IKEA絕版品出清來了，本次針對居家辦公、休閒療癒與生活機能做主題，推出近千項5折起的絕版品出清優惠，讓民眾在農曆年後「萬物皆漲」的情況下，能以更加划算的價格升級居家，各店均推出矚目商品，包括售價2千多的雙人被套組，不到千元就能買到；要價1.5萬元的雙人獨立筒床墊，還出現萬元有找的價格，直接秒省5,000元。

IKEA即起至3／9日連續5周推出絕版品出清活動，若民眾想趁著開春轉換新氣象，都可用更划算的價格升級改造居家空間，且3/2前還有特別加碼，消費者至全台IKEA或IKEA官網單筆消費滿500元，可額外獲得限量IKEA丸子餐兌換券。

▲RÅVAROR層架組附輪腳，原價3,290元，特價1,590元。

虎年剛來臨加上情人節即將到來，升級居家似乎也變成很浪漫的事，IKEA為期5周的絕版品出清正式開跑，受疫情影響在家的時間變多，居家上班與在有限空間規劃出多功能，符合許多消費者需求，出清品也不乏收納、可移動性的居家設計，如多功RÅVAROR附輪腳層架組，原價3,290元，特價1,590元，下殺4.8折；GUALÖV儲物桌原價2,299元，現特價只要690元。

▲NISSAFORS推車，原價859元，特價699元。

而紓壓休閒也很重要，新莊店推出ALPDRABA雙人被套組，原價2,399元，特價只要990元，現省一半，要價15,900元的HOKKÅSEN雙人獨立筒彈簧床墊，新店店特價9,999元，超適合喜歡睡偏硬床墊的消費者，還有GISLÖV三人座米色沙發，原價42,900元，台中店也祭出特價21,400元。

▲ALPDRABA雙人被套組，原價2,399元，特價990元。

▲HOKKÅSEN雙人獨立筒彈簧床墊，原價15,900元，特價9,999元。

▲GISLÖV三人座米色沙發，原價42,900元，特價21,400元。

另主打居家DIY風格的特力屋，即起至2／28也推出「電動工具品牌賞」活動，集結多款知名品牌、橫跨千款豐富居家與修繕等商品，活動期間購買電動工具、五金商品各別滿1,000元可享95折、滿3,000元享9折、滿5,000元以上享88折優惠，消費滿額再贈「Stanley 6支精密螺絲起子組」、「雙層收納大師工具盒」，且門市皆提供免費諮詢與試用服務，讓自主打造家DIY更簡單。