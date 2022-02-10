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咖啡因過量小心越喝越累！營養師曝「6種人」喝咖啡要減量

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▲▼ 營養師曝「6種人」喝咖啡要減量。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師提醒，咖啡因攝取過量反而會越喝越累。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都有每天喝咖啡的習慣，尤其剛放完年假，這幾天你是否也都靠咖啡因來提振精神才撐到下班？但知名營養師高敏敏提醒，常喝咖啡的人要小心，咖啡因攝取過量會越喝越累，甚至有心悸、失眠、更容易焦慮等症狀出現，她也公布超商咖啡的咖啡因含量表，提醒大家注意攝取量，尤其以下6種人更要注意減量喝咖啡。

▲▼ 營養師曝「6種人」喝咖啡要減量。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃腸胃疾病

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

＃心血管疾病患者

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

＃心律不整

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起心悸。

▲▼ 營養師曝「6種人」喝咖啡要減量。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃長期失眠者

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

＃孕婦孩童

此時身體代謝咖啡因的狀況因人而異，不建議過量攝取，以免影響生長發育。

＃骨質疏鬆者

咖啡因有利尿作用，容易導致體內鈣、鎂等物質流失。

除了以上6類人建議要減量喝咖啡，高敏敏更提醒，每天都要喝咖啡的人更要注意自己喝了多少咖啡因含量。從咖啡因含量表可看出，咖啡因含量最高的西西里風檸檬氮氣咖啡，一杯就有376.7mg的咖啡因，大家最常喝的美式咖啡和拿鐵咖啡，特大杯也分別有327～345.9mg和229.7～235.1mg咖啡因。而每日咖啡因攝取量，建議健康成人應少於300～400mg／一日，約等於1大杯冰美式咖啡或2大杯冰拿鐵，而孕婦更建議應少於200～300mg／一日。

▲▼ 營養師曝「6種人」喝咖啡要減量。（圖／翻攝unsplash、pexels）

高敏敏也分享咖啡因過量的警訊，若喝咖啡後出現焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、心臟砰砰跳、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，就要特別注意，並多喝水幫助代謝。

但高敏敏也表示，適量喝咖啡還是有很許多益處，比如能幫助提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，只要注意好咖啡因攝取量就不用擔心。

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關鍵字：

咖啡, 咖啡因, 喝咖啡, 過量, 症狀, 攝取量, 營養師, 高敏敏

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