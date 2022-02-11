2022神級唇彩新品！雅詩蘭黛「小晶管」蜜橙色、GA絲緞唇膏#201焦糖奶茶必買

▲不少品牌都推出重量級唇彩新品。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

每年年初都是春季彩妝陸續登場的重要時刻，尤其各品牌重量級唇彩更是會選在開春之際亮相，今年包含Giorgio Armani、YSL、雅詩蘭黛、嬌蘭等大牌都推出超美唇彩，像是YSL就推出首款無色護唇膏、Giorgio Armani新「細黑管唇膏」水亮潤唇又濃郁飽和，還沒上市就引爆討論話題。

雅詩蘭黛 粉嫩慾望晶透潤唇膏

▲雅詩蘭黛 粉嫩慾望晶透潤唇膏，NT$1,250。



雅詩蘭黛2018年推出唇部保養系列，包含「護唇神器」粉嫩慾望潤色護唇膏與「唇部小棕瓶」全效修護唇膜，一推出就引發好評洗版潮，連韓國女團Twice成員都愛用。

今年更推出「粉嫩慾望系列」姐妹款新品「粉嫩慾望晶透潤唇膏」，承襲護唇系列的高保濕美唇成分，高效澎潤保濕的同時，形成唇部保護膜，幫助預防色素沈澱，更搭配「原石折色調色」，模擬水晶原石完美折射光，讓雙唇在任何角度下都能展現如水晶般的晶透光澤，更被稱為「小晶管」。

▲粉嫩慾望晶透潤唇膏共有6款色選，唇部試色為#03日光石橙。



「粉嫩慾望晶透潤唇膏」共推出6款柔美色選，尤其#03、#04和#06等3款主打色人氣最高。「#03日光石橙」是猶如成熟蜜橙色的暖橘色調，很適合亞洲人膚色又不顯黃，一擦就有柔美好氣色；延伸紅寶石色調的「#04紅寶石」是鮮嫩多汁莓果色，能打造出魅力十足的juice美唇；而「#06石榴石」則是超夯的顯白磚紅色，不挑膚色，能優雅也能展現個性氣場。

▲唇部試色依序為#04紅寶石、#06石榴石。



嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏 絕世蜂華限量系列

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏 絕世蜂華限量系列，NT$1,160。



法國嬌蘭人氣唇彩－紅寶之吻高訂唇膏，今年1月推出重量級「絕世蜂華限量系列」，特別以嬌蘭彩妝歷史上重要的3個年代為靈感，並致敬歷代明星色號，打造3款色號與2種質地，共6款全新色選，且唇膏體上更刻印著象徵皇室的品牌經典蜜蜂圖樣，復刻每個時代的經典紅唇。

▲手部試色由左而右為#1925、#1870、#1830。



紅寶之吻高訂唇膏全新「絕世蜂華限量系列」共推出＃1830雕花磚紅、＃1870皇家莓紅、＃1925大勢正紅等3款色號，每款色號更有著柔滑絲緞光質地的「紅寶之吻高訂唇膏」及絲絨霧面質地的「紅寶之吻高訂紅絲絨脣膏」2種唇膏。

▲model唇上實擦色為＃1830雕花磚紅。



優雅磚紅色＃1830雕花磚紅是「玫瑰綻放（Bloom of Rose）唇膏」的首創色號，靈感來自亞洲漆器藝術及珍貴物上的磚紅調裝飾；＃1870皇家莓紅，是嬌蘭首款管狀唇膏「勿忘我」（Ne M’oubliez pas）的主打色號，帶點藍色調的深色莓果紅，一擦超顯白；而＃1925大勢正紅則是純淨鮮明的大紅色，重現「咆哮的二零年代」的絕代風華。

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼 絕世蜂華限量系列，NT$1,350。



除了6款新色選，嬌蘭更找來國際知名珠寶設計師羅涵茲·柏美（Lorenz Bäumer）打造全新唇膏彩殼，推出全新3款色系「紅絲絨彩殼」，包含烈焰紅絲絨、櫻桃紅絲絨和酒釀紅絲絨，高級質感的絨面上方都印有嬌蘭經典標誌，搭配全新「絕世蜂華限量系列」，更增添經典色彩。



Giorgio Arman奢華絲緞訂製唇膏



▲Giorgio Armani 奢華絲緞訂製唇膏，NT$1,400。



Giorgio Armani將於2022年1月推出全新「奢華絲緞訂製唇膏」，以雙重精油配方打造的濃郁飽和絲緞質地，擁有如護唇膏般的潤唇效果，能讓色澤完美滑順服貼於唇部肌膚上；搭配獨創「織光染色技術」，一抹就有濃郁飽和的光感色彩，疊擦更能打造如唇釉般的水感光澤；加上水滴切面設計的唇膏體，能精準描繪唇形細節，輕鬆就能營造出水嫩飽滿美唇。

▲GA絲緞唇膏6大熱門色號，在小紅書上討論度超高。



奢華絲緞訂製唇膏打破持久、顯色唇膏通常很乾不潤的印象，兼具高度顯色、持久妝效、舒適觸感3種特性，推出5大色系，共有14款色選，一定要搶先鎖定6大熱門色號。

▲model唇上實擦色依序為#201、#405、#503。



像是喜歡棕紅色調的可以選#201唯我裸棕，薄擦優雅氣質，厚塗時髦有個性；#405活力暖橘是暖調橘紅的爛番茄色，一擦顯氣色還氣場十足；而#503自信玫瑰則是小紅書上超紅的伯爵茶玫瑰色，溫柔仙氣滿點。



YSL情挑誘吻晶亮蜜唇膏

▲YSL 情挑誘吻晶亮蜜唇膏，NT$1,380。



YSL將於2022推出全新蜜糖光感潤唇彩「情挑誘吻晶亮蜜唇膏」，獨特觸膚即融的蜜糖質地裡，注入加倍護唇配方，芒果養護精油和紅石榴修護精粹及擁有鎖水保濕效能的玻尿酸微球體，搭配顯色光燦複合物，一抹就化為有著濃郁色澤的晶透蜜糖薄膜，有著晶亮顯色的飽滿光澤，又有修護滋潤感，像是塗唇膏的同時，敷了一層水潤唇膜，輕鬆打造出水潤豐滿嘟唇效果。

▲手上試色為2款潤唇膏及3款晶亮蜜唇熱門色。



全新情挑誘吻晶亮蜜唇膏更有著全新包裝，經典YSL LOGO以橫向圈住銀色圓形管身，共推出潤唇膏與晶亮蜜唇2大系列。2款潤唇膏更是YSL首次推出的無色護唇膏，包含帶有微細發光粒子的#1凍心冰晶和只有水潤透明感的#2誘惑軟糖。

▲model實擦唇色依序為#4、#5、#12。



晶亮蜜唇則共推出10款色選，其中一定要優先鎖定的3大熱門色，包含帶點裸橘棕色調的肉桂奶茶色#4動心橙果、超顯氣質女人味的莓粉色#5甜心草莓，和一擦就有好氣色的甜美珊瑚粉色#12糖漬蜜桃。

心機彩粧 心機星魅柔光嫩唇釉

▲資生堂 心機彩粧 心機星魅柔光嫩唇釉，NT$900。



資生堂心機彩粧將於2022年1月推出首創保養系嫩唇釉，採用獨家極潤鎖色科技配方，保濕凝膠質地一抹薄膜貼唇，完美鎖住高飽和色澤和高純度保濕，保養滋潤的同時持久顯色，即使戴口罩也不沾染，隨時維持剛完妝狀態。

▲model唇色依序為#PK301、#BE203、＃OR704。



心機星魅柔光嫩唇釉共推出5款「甜茶系」色選，其中人氣最高的色號包含溫柔甜美的蜜桃暖茶色#PK301、優雅氣質又百搭的裸粉調奶茶色#BE203和時尚氣場滿分的橘棕色調泰奶色#OR704。

肌膚之鑰奢潤唇膏

▲肌膚之鑰 奢潤唇膏（聚光），NT$2,100。



而肌膚之鑰將推出第一支「養膚唇膏」，包含聚光、金燦2款全新質地。其中「聚光」添加高效保養成分及富含維他命E的頂級摩洛哥堅果油，可滋潤、修護保濕唇部肌膚，打造滑嫩美唇和長時間的舒適妝感，並呈現豐盈透亮的雙唇風采。

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