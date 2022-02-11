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營養師傳授「年後瘦身4技巧」，含糖手搖飲絕對不要碰！

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▲▼營養師傳授「年後瘦身4技巧」。（圖／Unsplash）

▲真的想喝飲料，可用無糖水果茶替代。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春節大吃大喝，導致體重拉警報，肚子上還留著一圈肥肉怎麼辦？營養師夏子雯傳授年後瘦身4技巧，讓你簡單運用在日常生活中。

▲▼營養師傳授「年後瘦身4技巧」。（圖／Unsplash）

#提高蛋白質攝取

過年吃太多零食點心，其中含有大量的碳水化合物和油脂，年後第一步就是要提高油質蛋白質的攝取量，調整整體的飲食結構，降低醣份和油脂的攝取量，幫助身體把多餘的能量拿出來消耗掉。

#控制總熱量攝取

夏子雯指出，光吃高蛋白飲食還不夠，許多想減重的人雖調整飲食比例，但因為吃的份量仍高於身體需求量，導致總熱量攝取過多，這樣當然瘦不下來，所以建議紀錄飲食熱量，以控制總熱量攝取為原則。

#吃足基礎代謝率

減重時期的飲食過與不及都不好，她舉例若是今天吃完大餐，隔天就不進食，這樣反而會讓身體呈現不穩定狀態，所以不管是大餐的隔天、還是過年後想瘦身，都要好好的吃到自己的基礎代謝率，才能穩定的變瘦喔。

▲▼營養師傳授「年後瘦身4技巧」。（圖／Unsplash）

#吃水果取代精緻糖

她指出愛吃甜食、喝含糖的手搖飲，才是瘦不下來的小地雷，而且精緻糖攝取太多本來就會造成身體的負擔、肌膚老化，從今天起就開始戒糖2週，想吃甜甜的就用新鮮水果取代，或是不加糖的新鮮水果茶吧。

▲▼營養師傳授「年後瘦身4技巧」。（圖／翻攝FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

營養師, 年後瘦身, 飲料

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