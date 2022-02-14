包・開箱／MK不一樣了！最新「中性風手機包」情侶一起背更好看

記者王則絲／台北報導

MICHAEL KORS於去年迎來品牌的40週年，今年初便大動作推出嶄新的聯名計畫，與同樣來自紐約的雙人設計師品牌ASHYA合作帶來限量手袋，風格與以往熟悉的MK大不相同，正是今日《ET FASHION》要來開箱的「手機包」，中性的簡約輪廓與外型完全不限性別駕馭，情侶一起背更好看！許多名人都已搶先入手示範。

▲KOL李函與男友Jun、Cos也與男友一起示範，另外女星魏如昀、李佳穎則是背上「雙包」款式。（圖／翻攝自IG）

「ASHYA」是由美國／牙買加二人組Ashley Cimone 和Moya Annece 共同於紐約創立的時尚品牌，以「旅行」為創作靈感主軸，致力於風格與實用主義的結合，像這種掀蓋式、長型的手袋款式，或是腰帶式的肩背帶，都是ASHYA經典的元素。

▲MICHAEL KORS攜手紐約雙人設計師品牌ASHYA帶來限量手袋。（圖／品牌提供）



Michael Kors先生提到：「能夠將焦點轉向同在紐約工作的下一代設計師是一件非常令人興奮的事情，當我第一次在ASHYA看到Ashley和Moya的作品時，他們獨特、極富創意的觀點立刻讓我留下了深刻的印象。」看到Ashley和Moya彷彿看到了從前的自己，因此Michael提攜後輩，給予ASHYA一個更大的舞台。

本次的雙方聯名系列「ASHYA X MICHAEL KORS」以ASHYA 的標誌性款式設計為基底， 包身採用訂製印花，將MK 的老花融入以西非編織技術為靈感的圖案中，碰撞出中性風格的新花紋。系列共推出兩個包款，「Multi Bag」以「雙包」的方式呈現，透過腰帶串接再一起，可作為斜肩包或腰包佩戴，可自由拆卸，為了增加多功能性，包袋內側與背面皆配有皮革卡套，兩個包袋一模一樣。

▲Multi Bag皮革拼接老花雙腰包，NT＄24,100。（圖／記者王則絲攝）



另一款「手機包」外型的「Bolo Bag」，在包蓋部分做了波浪曲線的設計，增添一點趣味性，內部空間與Multi Bag相同，不過背帶部分比較特別，只要拉背帶兩端就可以調整長度，不論掛在脖子上、腰間或斜背都行。

▲BOLO皮革拼接老花迷你肩背包，NT＄14,800。（圖／記者王則絲攝）



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