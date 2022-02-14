fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／MK不一樣了！最新「中性風手機包」情侶一起背更好看

>

記者王則絲／台北報導

MICHAEL KORS於去年迎來品牌的40週年，今年初便大動作推出嶄新的聯名計畫，與同樣來自紐約的雙人設計師品牌ASHYA合作帶來限量手袋，風格與以往熟悉的MK大不相同，正是今日《ET FASHION》要來開箱的「手機包」，中性的簡約輪廓與外型完全不限性別駕馭，情侶一起背更好看！許多名人都已搶先入手示範。

▲MK X ASHYA手機包。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MK X ASHYA手機包。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KOL李函與男友Jun、Cos也與男友一起示範，另外女星魏如昀、李佳穎則是背上「雙包」款式。（圖／翻攝自IG）

「ASHYA」是由美國／牙買加二人組Ashley Cimone 和Moya Annece 共同於紐約創立的時尚品牌，以「旅行」為創作靈感主軸，致力於風格與實用主義的結合，像這種掀蓋式、長型的手袋款式，或是腰帶式的肩背帶，都是ASHYA經典的元素。

▲MK X ASHYA手機包。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MICHAEL KORS攜手紐約雙人設計師品牌ASHYA帶來限量手袋。（圖／品牌提供）

Michael Kors先生提到：「能夠將焦點轉向同在紐約工作的下一代設計師是一件非常令人興奮的事情，當我第一次在ASHYA看到Ashley和Moya的作品時，他們獨特、極富創意的觀點立刻讓我留下了深刻的印象。」看到Ashley和Moya彷彿看到了從前的自己，因此Michael提攜後輩，給予ASHYA一個更大的舞台。

本次的雙方聯名系列「ASHYA X MICHAEL KORS」以ASHYA 的標誌性款式設計為基底， 包身採用訂製印花，將MK 的老花融入以西非編織技術為靈感的圖案中，碰撞出中性風格的新花紋。系列共推出兩個包款，「Multi Bag」以「雙包」的方式呈現，透過腰帶串接再一起，可作為斜肩包或腰包佩戴，可自由拆卸，為了增加多功能性，包袋內側與背面皆配有皮革卡套，兩個包袋一模一樣。

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Multi Bag皮革拼接老花雙腰包，NT＄24,100。（圖／記者王則絲攝）

另一款「手機包」外型的「Bolo Bag」，在包蓋部分做了波浪曲線的設計，增添一點趣味性，內部空間與Multi Bag相同，不過背帶部分比較特別，只要拉背帶兩端就可以調整長度，不論掛在脖子上、腰間或斜背都行。

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MK X ASHYA手機包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲BOLO皮革拼接老花迷你肩背包，NT＄14,800。（圖／記者王則絲攝）

►包．開箱／RV情人節「珠寶盒」全是驚喜！　閃鑽紅心灑落超浪漫

►包．開箱／DIOR「半月包」必成爆款！Jisoo、Jessica搶拎　多種背法超美

關鍵字：

包開箱, Michael Kors, MK, 手機包, 中性, ASHYA, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3！　雙子靠人脈、水瓶也上榜

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

「賺錢都給老婆花」優質星座男Top 3 ！　冠軍最寵妻外人都羨慕

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

「小蜘蛛」湯姆穿西裝太帥了！　搭最新長髮造型洩成熟男人味 「花邊教主」茄子色開胸裝超驚豔　轉到側面「雄偉胸型」曝光 情人節咖啡買一送一整理包　星巴克、丹堤、伯朗全都有 女孩必學！孫藝珍愛情金句「不為了想結婚而結婚」　成功擄獲玄彬 《殭屍校園》李瑜美辣曬腿根險曝光！　腳踩「最美NB鞋」成亮點 30歲前一定要懂的3件事！尤其是TOP 2更是自信立命的根本 《美少女戰士》與三麗鷗合體賣萌！胖胖布丁狗穿金星水手服巨可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面