3屆金牌得主出戰冬奧　帶LV滑雪裝備藏洋蔥

▲美國滑雪傳奇Shaun White，在冬奧曝光與LV聯名的滑雪套組裝備。（圖 / 翻攝IG@shaunwhite，以下同)

記者王蓁蓁 / 台北報導

2022北京冬奧正在火熱進行中，滑雪項目除了備受矚目的中美混血選手谷愛凌（Eileen Gu）、日本代表選手高梨沙羅等較勁顏值之外，裝備也是一大看點，其中話題性最高的，便是奪下三屆奧運單板滑雪男子組金牌Shaun White，曝光的LOUIS VUITTON（路易威登）滑雪套組，是已故LV創意總監Virgil Abloh還在世時兩人攜手合作的商品，Shaun White還在冬奧現場留下合影，並在IG寫下：「Virgil was here.」，讓不少時尚迷十分動容。

▲Shaun White與已故設計師好友Virgil Abloh聯手打造全新滑雪旅行套組。

有滑雪界傳奇之稱的Shaun White，不只擁有三屆奧運金牌，同時也是擁有最多世界極限運動金牌，以及冬奧單板滑雪金牌的紀錄保持者，今年已是他第五次參與冬奧，並且也是最後一次，此次退役戰Shaun White帶上Virgil Abloh在世時兩人合作打造的LV滑雪旅行套組，可以說是將已故好友Virgil Abloh的意念及精神帶上2022北京冬奧會場，極具意義。

▲此次聯名運用LV招牌的Monogram老花，並加入象徵著WHITESPACE的經典白色條紋。

這款聯名滑雪旅行套組，源自於Shaun White創立的個人滑雪用品品牌WHITESPACE，此品牌在創立時Virgil Abloh給予Shaun White不少建議，同時間接推動了此次的聯名合作。

限定套組中，除了LV經典的Horizon行李箱與Keepall行李袋，還有Shaun White親筆簽名的滑雪板與滑雪板收納箱，這也是LV首次打造與滑雪相關的產品，另外吉他盒更是發想於身兼搖滾樂手的Shaun White，可以看見系列產品皆以黑色皮革為主軸，並運用LV招牌的Monogram老花壓紋，加入象徵著WHITESPACE的經典白色條紋，由LV法國總部手工製作，透過6名工匠耗時250多小時、100多道組裝步驟完成。



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