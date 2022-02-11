fb ig video ETtoday search mobile

3屆金牌得主出戰冬奧　帶LV滑雪裝備藏洋蔥

>

▲Shaun White冬奧LV聯名滑雪裝備 。（圖／翻攝IG）

▲美國滑雪傳奇Shaun White，在冬奧曝光與LV聯名的滑雪套組裝備。（圖 / 翻攝IG@shaunwhite，以下同)

記者王蓁蓁 / 台北報導

2022北京冬奧正在火熱進行中，滑雪項目除了備受矚目的中美混血選手谷愛凌（Eileen Gu）、日本代表選手高梨沙羅等較勁顏值之外，裝備也是一大看點，其中話題性最高的，便是奪下三屆奧運單板滑雪男子組金牌Shaun White，曝光的LOUIS VUITTON（路易威登）滑雪套組，是已故LV創意總監Virgil Abloh還在世時兩人攜手合作的商品，Shaun White還在冬奧現場留下合影，並在IG寫下：「Virgil was here.」，讓不少時尚迷十分動容。

▲Shaun White冬奧LV聯名滑雪裝備 。（圖／翻攝IG）

▲Shaun White冬奧LV聯名滑雪裝備 。（圖／翻攝IG）

▲Shaun White與已故設計師好友Virgil Abloh聯手打造全新滑雪旅行套組。

有滑雪界傳奇之稱的Shaun White，不只擁有三屆奧運金牌，同時也是擁有最多世界極限運動金牌，以及冬奧單板滑雪金牌的紀錄保持者，今年已是他第五次參與冬奧，並且也是最後一次，此次退役戰Shaun White帶上Virgil Abloh在世時兩人合作打造的LV滑雪旅行套組，可以說是將已故好友Virgil Abloh的意念及精神帶上2022北京冬奧會場，極具意義。

▲Shaun White冬奧LV聯名滑雪裝備 。（圖／翻攝IG）

▲Shaun White冬奧LV聯名滑雪裝備 。（圖／翻攝IG）

▲此次聯名運用LV招牌的Monogram老花，並加入象徵著WHITESPACE的經典白色條紋。

這款聯名滑雪旅行套組，源自於Shaun White創立的個人滑雪用品品牌WHITESPACE，此品牌在創立時Virgil Abloh給予Shaun White不少建議，同時間接推動了此次的聯名合作。

限定套組中，除了LV經典的Horizon行李箱與Keepall行李袋，還有Shaun White親筆簽名的滑雪板與滑雪板收納箱，這也是LV首次打造與滑雪相關的產品，另外吉他盒更是發想於身兼搖滾樂手的Shaun White，可以看見系列產品皆以黑色皮革為主軸，並運用LV招牌的Monogram老花壓紋，加入象徵著WHITESPACE的經典白色條紋，由LV法國總部手工製作，透過6名工匠耗時250多小時、100多道組裝步驟完成。
 

►日本滑雪女神遭判失格淚崩卻爆紅！IG曝光私下竟是「曬鞋魔人」

►冬奧女神谷愛凌選手村穿搭曝光！「精品配潮牌」根本時尚天花板

關鍵字：

Shaun White, Virgil Abloh, 冬奧, 滑雪, 奧運, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

大齡女子教科書！孫藝真「寧缺勿濫」愛情觀，讓她終於等到對的人

大齡女子教科書！孫藝真「寧缺勿濫」愛情觀，讓她終於等到對的人

咖啡因過量小心越喝越累！營養師曝「6種人」喝咖啡要減量

咖啡因過量小心越喝越累！營養師曝「6種人」喝咖啡要減量

女友收到更愛你的手袋7選　PRADA三角包最實背、GUCCI愛心包Ｑ爆

女友收到更愛你的手袋7選　PRADA三角包最實背、GUCCI愛心包Ｑ爆

小S「剪壞瀏海」超悲催！網友歪樓勸她「剪到底更時尚」 塗再貴保養品也沒用！5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 《Tinder大騙徒》5大症狀「戀愛腦」先避雷！愛你的人不會讓你感到為難 「北部視野最好」酒店吃到飽每人365元！避風塘炒蟹、白蝦吃到爽 對方會不會對你「精神暴力」　可從3個小地方辨別 營養師傳授「年後瘦身4技巧」，含糖手搖飲絕對不要碰！ 早餐地瓜+豆漿是絕配！營養師曝「清腸排便一日食譜」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面