亮・珠寶／情人節不踩雷　用10萬元百搭單鑽墜示愛

▲獻上好搭配的De Beers單鑽吊墜項鍊寵她。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一件能輕鬆搭配、貼身佩戴的珠寶，絕對是情人節不踩雷禮物，當中單鑽墜是怎樣都戴不膩的經典設計、心型珠寶是最直接的告白，若把送給情人的玫瑰花束化為真實的玫瑰珠寶，再浪漫也不過了，當然也能戴上時尚對戒，一起曬恩愛。

▲De Beers My First De Beers Aura吊墜項鍊，心形切割主鑽約0.20克拉款（由上至下）約97,000元，梨形主鑽約0.20克拉款約89,000元，圓形明亮式主鑽款約0.20克拉約92,000元。

單鑽墜寵她

簡約而優雅的單鑽鍊墜是百搭款，De Beers旗下入門的My First De Beers系列，提供不同切割主鑽選擇，並由密釘微鑲鑽石光環環繞，讓小巧主鑽也有視覺放大的效果，約10萬元便能入手約0.20克拉主鑽的鍊墜，另有耳環、戒指可配成套。

▲DIOR將玫瑰花化為華美珠寶，讓情人擁有鑲嵌美鑽的La Rose項鍊與戒指。（圖／DIOR提供）

玫瑰花獻愛

情人節少不了玫瑰花束獻愛，DIOR將玫瑰之美凝於瞬間，創作La Rose系列珠寶，包括以高級訂製服上立體玫瑰花刺繡為靈感的Rose Dior Couture、聚焦玫瑰花莖創作的Bois de Rose、華麗的Rose Dior Bagatelle等設計。

▲MIKIMOTO 珍珠蝴蝶結鑲鑽手鍊，34,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

甜美風吸睛

MIKIMOTO為今年情人節創作全新的蝴蝶結鑲鑽手鍊，搭配一顆珍珠，以甜美風格吸睛，且兩者以純粹的線條相互牽引，象徵一對戀人牢不可破的情感，美好寓意更能擄獲芳心。

▲FRED Pretty Woman系列玫瑰金鑽石及紅玉髓項，87,000元。（圖／FRED提供）

愛要直白說

法國珠寶品牌FRED以「心心相印」為主題，創作6款鑲嵌彩色寶石的Pretty Woman系列項鍊，直白表達心意。鏤空心型吊墜以玫瑰金製成，當中3款兩面各飾以不同寶石可兩面佩戴，創造雙重驚喜。

▲寶格麗Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指（左）194,400元，Serpenti系列Mini Scale玫瑰金鑽石戒指220,800元。（圖／寶格麗提供）

戴對戒放閃

各大珠寶品牌均有經典對戒供情侶挑選，寶格麗（BVLGARI）以蛇為主題的Serpenti系列戒指是時髦之選，由蛇麟紋圖案環繞成圈，並舖鑲美鑽，讓走在時尚尖端的戀人戴在指間齊放閃。

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