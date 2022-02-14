《美少女戰士》與三麗鷗合體賣萌！胖胖布丁狗穿金星水手服巨可愛

實習記者吳昀庭／綜合報導

2022年《美少女戰士》迎來30周年，特別找了許多品牌推出一連串慶祝企劃。這一波他們居然與擁有高人氣的「三麗鷗」合作，讓水手服戰士們與Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等當家明星合體，變出全新造型，Hello Kitty等角色穿上水手服萌度大增，水手服戰士身上也多了狗耳、兔耳等象徵。

▲《美少女戰士》與三麗鷗家族聯名。（圖／翻攝自sanrio.co.jp，下同）

三麗鷗家族先前也曾和《小魔女DoReMi》、《庫洛魔法使》等少女動漫合作，這次又與《美少女戰士》聯名，完全讓女孩們陷入瘋狂。水手服戰士與三麗鷗角色相遇，每一位都穿上匹配的服裝打扮，造型夢幻又華麗。

月野兔是與Hello Kitty湊對，兩個都穿上緞帶飄逸的水手服，還有黑貓露娜在一旁。小小兔則與美樂蒂一起，兩隻都粉紅色的超級搭，仔細看小小兔的髮型和美樂蒂的兔耳朵十分相似，也一起戴上同款的蝴蝶結。

水星搭配大耳狗喜拿，水星身上多了大耳狗的經典象徵，像是大大的狗耳朵和捲捲尾巴，大耳狗換上藍色水手服好唯美。火星與酷洛米一組，兩個都帶有酷帥氣質，火星長出酷洛米的小惡魔耳朵和尾巴，酷洛米也穿了火紅水手服。

木星與比較少見的角色「兔媽媽」一起，木星身上多了玫瑰花元素好浪漫，頭上還有一雙兔耳朵，水手服配合兔媽媽身形，變成優雅的蓬蓬洋裝。金星一頭金黃秀髮，與黃澄澄的布丁狗根本絕配，金星戴了布丁狗的招牌帽子，布丁狗也硬塞進略顯緊繃的水手服裡。

目前尚未公佈合作的新商品內容，但釋出的聯名圖片已燒到粉絲一波，在更多內容公開前，先把錢包準備好吧！

另外，《美少女戰士》也再次與ANNA SUI聯名，推出48款新品，其中有以手杖為靈感的耳環，上面的銀色星星配上彩色寶石光彩奪目，還有蝴蝶、月亮圖案裝飾。

▲《美少女戰士》與ANNA SUI聯名。（圖／翻攝自animeanime.jp，下同）



除了飾品，還有皮夾、包包系列，有長、短夾、手提包、側背小包等款式，分成純白、海軍藍兩色，上面都有淺淺的壓花紋，配上金色鑲邊和七彩吊飾。其他還有雨傘、手帕、毛巾、帽子等眾多品項。

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