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全麥麵包讓你容易變更餓　6款健康食物正確吃才能有益

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▲瘦身,減肥,飲食,。（圖／pexels）

▲有些食物健康，卻不利減重。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

有時候你會覺得才剛吃飽2小時，怎麼肚子又餓了？如果妳嗜食高加工食品或碳水化合物，容易讓胰島素水平下降，血糖突然變低，就會再次感到飢餓，更重要的是，這些食物其實都掛上「健康」的形容詞，減重與健康或許息息相關，但還是有差異的喔！

▲健康,食品,示意圖。（圖／pixabay）

▲全麥麵包會造成血糖波動。

全麥麵包
全麥麵包看起來或許是比較健康的選擇，但其實它擁有非常高的血糖生成指數，一旦吃得很多影響胰島素水平，血糖急速降低後就會感到飢餓，就會導致體重增加，不要以為很健康就狂嗑。

新鮮水果
水果確實富含營養價值與維生素，但水果不會幫助抑制食慾，在餐前攝取能促進消化，在餐後只會讓妳更胖，更不用說是無限制地大吃，若想要吃水果早餐，最好搭配雞蛋等蛋白質，讓妳較有飽足感，避免吃水果吃得太多。

▲健康,食品,示意圖。（圖／pixabay）

▲水果建議在飯前吃。

優格
優格是促進消化的好幫手，裡面有許多蛋白質與維生素可以攝取，但它無法提供長時間的飽足感，讓妳一下就想要去吃進別的東西，導致體重增加，建議可以加點堅果補足熱量，飽足感會維持更久。

▲健康,食品,示意圖。（圖／pixabay）

▲優格最好搭配堅果類增加熱量與飽足感。

蔬果冰沙
很多人早上都用蔬果打成汁或冰沙當早餐，雖然它是健康的選擇，但其實也很容易餓，加上液體熱量無法控制，很可能在妳更換內容時，會吃到預期外的熱量，建議不要用喝的，用碗裝之後用湯匙吃，拉長進食時間來觸發飽足感。

▲健康,食品,示意圖。（圖／pixabay）

▲建議用湯匙吃，讓大腦意識飽足。

椒鹽脆餅
減肥可能對甜食的感受較大，口味較鹹的椒鹽餅乾，其實也是熱量陷阱，因為無論是打出全麥還是鹹味，餅乾本身就是加工食品，而且鹹味口感較甜味不容易膩，一不小心容易過量，加上口渴又喝飲料，只能跟減重說再見。

壽司
口味清淡的壽司，或許有讓妳覺得心理壓力沒這麼大，但大小剛好一口，容易讓人一個接一個的壽司，碳水化合物卻很可觀，且大部分由白米飯構成，澱粉量很飽滿，建議在品嚐壽司之前，先喝一碗味增湯墊胃。

▲健康,食品,示意圖。（圖／pixabay）

▲口味清淡的壽司，常讓人一口接一口。

關鍵字：

減肥, 習慣, 健康, 卡路里

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