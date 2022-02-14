5款「精品平替版」時髦度完全不輸　小資女多買幾個也不傷荷包

實習記者施至真／綜合報導

女生總是有各種理由買包包送給自己，不過比起價格昂貴的精品包，便宜耐用卻造型滿分的包款，應該更深得小資女的心，買不起精品包沒關係，今天一次幫你整理5款精品包的平替版，保證讓你不用花大錢就能背著高質感美包，亮眼走出門，就算多買幾個也不傷荷包！

Bottega Veneta Mini Classic

平替版：CHARLES & KEITH金釦梯形肩背包

編織包和雲朵包都是Bottega Veneta的話題包款，不過除了經典話題包之外，Mini Classic也讓不少女星愛不釋手，低調簡約的外型，搭配搶眼的金屬球型鈕扣，肩背、斜背都能展現不同風格，而平替版可選擇小CK（CHARLES & KEITH）的金釦梯形肩背包，同樣有金屬球型鈕扣點綴，包身則使用梯型設計，背上身時髦度完全不輸Mini Classic。

▲（左）Bottega Veneta Mini Classic和（右）小CK金釦梯形肩背包，都以簡約外型搭金屬球型鈕釦超吸睛。（圖／翻攝自IG@manjumilin、endourc）

PRADA腋下包

平替版：Guess Little Bay肩背包

PRADA使用再生尼龍製成的腋下包一推出就火紅，外型簡約不管怎麼搭都不會出錯，而平替版的Guess肩背包有著異曲同工之妙，包身使用經典倒三角LOGO，不會特別明顯突出，肩背帶也可做調整，大容量內層結合防潑水材質，實用度堪稱一絕，價格更是只要PRADA腋下包的十分之一，不到3千元就能入手。

▲（左）PRADA腋下包（左）和（右）Guess肩背包同樣使用尼龍材質+倒三角LOGO，是不是很像呢。（圖／翻攝自PRADA官網、ZALORA）

CHANEL 子母包

平替版：CHARLES & KEITH菱格掀蓋肩背包

CHANEL子母包一直是街拍出鏡率很高的包款，菱格紋與金色鏈條搭配，更堪稱香奈兒經典，隨手一背都能被它迷倒，如果想要入手整體同樣可愛又實用的子母包，小CK（CHARLES & KEITH）的菱格掀蓋肩背包絕對是你的好選擇，梯型包身搭配菱格紋翻蓋設計，非常知性甜美，附上可拆卸的鏈條格紋收納包，兼具實用度與時髦度，價格只要2千初，CP值超高。

▲（左）香奈兒子母包經典耐看，（右）小CK激似款實用度更加倍。（圖／翻攝自小紅書@0818、CHARLES & KEITH官網）

CELINE AVA腋下包

平替版：JW PEI Carly 尼龍馬鞍包

IG打卡穿搭清一色都是CELINE的老花腋下包，不喜歡撞款的朋友可以考慮低調內斂的黑金搭配，背上也是青春感十足！而JW PEI的Carly 尼龍馬鞍包更是姐妹們出遊必備包款，外型酷似CELINE AVA腋下包，但容量與實用度更加倍，並且背帶也可做調整，不管出席正式場合或休閒旅遊都能搭配，比起要價6萬元的AVA腋下包，平替版的Carly尼龍馬鞍包，NT$1999元的價格根本可以直接入手了。

▲（左）CELINE AVA腋下包和（右）JW PEI Carly 尼龍馬鞍包都使用月牙設計，非常可愛。（圖／翻攝自小紅書@Bella Gu、JW PEI官網）

Chloé Woody帆布托特包

平替版：ZARA標語帆布迷你托特包

Chloé Woody帆布托特包價格親民完全是精品入門款，好搭配又耐裝，因此火熱度一直居高不下，不過如果你只是在找一款外型簡單、設計特殊的迷你帆布包，不妨考慮看看ZARA這款迷你托特包，頂部提帶同樣有標語編織設計，搭配可調整、可拆卸的斜背帶，實用度與價格也擁有超高CP值。

▲（左）爆款Chloé Woody帆布托特包預算兩萬起，（右）ZARA激似款迷你托特包＄990元就能入手。（圖／翻攝自小紅書@東京老甜、Zara官網）

▶珍珠、鋯石雙層項鍊省去搭配煩惱 一件對的首飾質感加分



▶孫藝真撞包Rose媽媽林心如！ 女神狂曬「V字包」可拆手柄超百搭