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孫藝真撞包Rose媽媽林心如！　女神狂曬「V字包」可拆手柄超百搭

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女星孫藝真剛剛升格人妻，愛情事業兩得意，她還身兼VALENTINO 南韓形象代言人，時常能在她的IG看到為品牌帶貨的畫面，日前就以全新Valentino Garavani Locò包款上身，同款同色系也出現在台灣女星林心如手中，台韓女星一同勸敗非常生火。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲孫藝真以Valentino Garavani Locò包款出鏡 。（圖／品牌提供）

孫藝真向來是精品寵兒，去年（2021年）年初拿下VALENTINO代言人頭銜後，不論是新劇《三十九》或是個人IG都能看見孫藝真為品牌帶貨的身影。此次更以Valentino Garavani Locò包款出鏡，孫藝真身穿修身翻領連身裙，彩色波點遍佈注入活潑氛圍，一雙細長美腿一覽無遺，手中包款則選擇玫瑰粉，用以小巧的雙提柄包款，頂蓋綴有VLogo Signature標誌袋扣，賦予可拆式的皮革提柄增添變化性，果然深得女神芳心。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲林心如 。（圖／品牌提供）

林心如憑藉《華燈初上》「Rose Mama」角色成為大勢焦點，這回她以簡潔白襯衫搭配同款手袋，幹練氣息與孫藝真截然不同，長方形包款非常具有都會風格。另外，安海瑟薇 (Anne Hathaway)、木村光希(Kōki) 則是相中了黃色與黑色款式，展現手提與肩背多元背法。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇 (Anne Hathaway)、木村光希(Kōki) 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 林心如, 穿搭, VALENTINO

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