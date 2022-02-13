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「行天宮」周邊美食多到一天吃不完！傳統麻糬、腸粉拜拜完必須吃

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圖、文／MENU美食誌

麻糬、腸粉、韓式料理、甜點、咖哩，行天宮週邊美食一籮筐，絕對讓你一天吃不完！

不老客家傳統麻糬
松江路297巷104號

一共有六種口味的不老麻糬，豐富的內餡配上Q彈的麻糬，可以吃到麻糬最原始的味道，會忍不住一口接一口，非常適合拿來當小點心。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲不老客家傳統麻糬（圖／美食客藍娜提供）

稻香石磨腸粉
松江路330巷36-3號

腸粉皮Ｑ度、厚度抓的剛好，吃起來滑嫩順口，不會有過重的負擔感，和醬汁的搭配十分合拍，可以選單一口味，或是兩種組成的雙品。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲稻香石磨腸粉（圖／美食客周大俠提供）
東輝韓食館
松江路259巷29號

必點馬鈴薯排骨湯，馬鈴薯排骨湯上桌後需自行用湯匙把配料往下壓，湯裡的排骨燉的十分軟爛，輕輕用筷子的能將肉取下，低消為每人一道菜，可電話預約。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲東輝韓食館（圖／美食客屁仙姨～奪愛吃提供）

時差JETLAG
中原街13號

店內空間文青且位置分散不擁擠。外觀十分吸引人的大理石奶油起士貝果，大理石紋抹醬是使用竹炭粉調配而成的奶油起士，味道香醇濃郁，每一口都有迷人的起士香氣。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲時差JETLAG（圖／美食客提供）

LOOK LUKE
吉林路199巷8-1號

位於吉林路巷弄中的甜點店，咖啡和蛋糕都十分美味，氣氛簡單、溫暖。其中最受歡迎的是像富士山一樣的小山磅蛋糕，口感扎實不甜膩，有多種口味可以挑選。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲LOOK LUKE（圖／美食客娜要吃什麼提供）

倆男咖啡室 TWO MAN DAILY
松江路204巷33號1樓

雞腿肉吃起來非常軟嫩且又帶著本身的肉汁香，咖哩在辛香味的表現特別獨到突出，香氣逼人的醬汁濃郁中帶點鮮甜微辣滋味，尾勁還有些微回甘的苦勁口感層次相當豐富。

▲行天宮美食。（圖／MENU美食誌）

▲倆男咖啡室 TWO MAN DAILY（圖／美食客閃亮亮提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 中山區, 咖哩, 台北, 千層, 咖啡, 咖啡廳, 小吃, 火鍋, 甜點, 餐廳, 麻糬, 行天宮, 韓式

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