《殭屍校園》李瑜美辣曬腿根險曝光！　腳踩「最美NB鞋」成亮點

記者王則絲／台北報導

人氣Netflix影集《殭屍校園》話題度超高，登上多國熱播排行榜，其中飾演討人厭「自私女」的韓女星李瑜美，近日於IG上貼出一組「中空裝」穿搭照，她不僅秀出白皙螞蟻腰，超短迷你裙遊走曝光邊緣，辣曬腿根，腳上踩的一雙「最美NB鞋」更是一大亮點。

▲李瑜美貼出穿搭照，腳下球鞋成亮點。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）



李瑜美在《殭屍校園》中因演技到位，讓她的粉絲數繼《魷魚遊戲》之後再度直線上升，最近還成為了精品MIU MIU的代言新面孔，現身春夏形象廣告當中，而晉升時尚咖後，李瑜美便開啟了她的帶貨生涯。

近日李瑜美在IG上發佈一組穿搭照，她身穿MIU MIU的春夏新裝，演繹一套西裝短裙套裝、一套短版襯衫中空裝，讓纖細的螞蟻腰出來見客，而共通點則是低腰的迷你短裙真的非常短，視線直逼腿根，當李瑜美一坐下，更是遊走曝光邊緣，甜辣氛圍魅力爆棚。

▲李瑜美甜辣造型曬腿根，腳踩「最美NB鞋」為MIU MIU與New Balance的聯名之作。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）



視線往下一看，李瑜美腳踩的「最美NB鞋」也是一大亮點，這雙鞋款為MIU MIU與New Balance的聯名之作，採用NB經典的574鞋型打造，透過解構與毛邊處理，以及溫柔的色系，展現MIU MIU的美學代碼。這款「New Balance X MIU MIU」的聯名鞋款將於2月15日起全球發售，台灣部分則會同步於微風南山門市和官網上限量發售。

▲New Balance x Miu Miu 聯名系列鞋款，NT＄24,500。（圖／品牌提供）



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