玄彬深情放電橫掃時尚圈　孫藝真勾玉腿廣告超吸睛

▲孫藝真（左）與玄彬宣布將於3月完婚。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓巨星玄彬與孫藝真昨晚宣布將於3月完婚，轟動亞洲演藝圈，兩人事業有成，加上投資有術，南韓媒體推估兩人婚後將成為「韓星夫妻富豪」冠軍，合擁超過20億元身家。從兩人在時尚圈的曝光度可見攢錢不手軟，玄彬深情放電模樣尤其受到國際精品品牌喜愛，孫藝真則在VALENTINO廣告中放送玉腿吸睛。

▲玄彬近期代言TOM FORD香氛。（圖／翻攝hyunbin_actor IG）





▲義大利品牌Loro Piana去年9月宣布玄彬成為南韓品牌大使。（圖／Loro Piana提供）

玄彬與孫藝真因演出夯劇《愛的迫降》擦出愛火，兩人的聲勢也達到頂點，玄彬身兼瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言人、義大利品牌Loro Piana品牌大使，近日又接下TOM FORD香氛代言；他也曾受華人珠寶品牌周大福之邀，聯名推出「玄彬925」系列珠寶，款式包括適合日常佩戴的金質項鍊鍊墜、耳環、手鍊以及可作為求婚戒指的單鑽戒，當時即引發眾人好奇孫藝真是否已搶先戴上他設計的珠寶了。

▲玄彬2020年底加入歐米茄代言行列。（圖／歐米茄提供）





▲玄彬示範周大福「玄彬925」系列18K白金美鑽項鍊。（圖／周大福提供）

孫藝真則在《愛的迫降》播畢後，於VALENTINO形象廣告露臉，當時她身穿長版開衩風衣，搭配慵懶側躺姿勢露出一雙修長美腿，時尚指數破表；40歲的她駐顏有術，是保養品牌Skin Ceuticals的最佳代言人，此外，她也接下南韓時尚品牌Bride And You廣告，加上拍戲與投資房地產，已是身價超過10億元的富婆。

▲孫藝真曾在VALENTINO形象大片照大方曬出修長美腿。（圖 / 翻攝maisonvalentino IG）





▲孫藝真代言保養品牌Skin Ceuticals。（圖／翻攝yejinhand IG）



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