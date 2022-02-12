《愛的迫降》螢幕CP成真！現實版第二季開跑，甜蜜金句先複習

實習記者施至真／綜合報導

南韓明星玄彬、孫藝真因為拍攝韓劇《愛的迫降》擦出火花，如今兩人的愛情真的迫降啦，雙方透過經紀公司及IG手寫信宣布結婚喜訊，令粉絲驚喜萬分，在享受現實版第二季之前，劇迷們先來回顧劇中利正赫和尹世理（劇中名）的浪漫金句，一起甜看完美結局吧！

▲孫藝真與玄彬飾演《愛的迫降》萌生愛情火花。（圖／翻攝tvN 드라마臉書）

＃明年，後年，大後年的生日，都會是好日子，因為我會想著你，感謝尹世理出生，感謝我愛的人活在這個世界上，往後你的生日，也會是好日子。

＃人生中絕不能忘懷的人，不是你討厭的人，而是你喜歡的人；那就把喜歡的人裝在心裡吧，只有這樣才能活得更好。

▲孫藝真在《愛的迫降》中飾演誤闖北韓的女企業家。（圖／翻攝tvN 드라마臉書）

＃我們很相愛，卻難以跨過命運之牆。

＃我會努力的笑、努力感謝、努力過幸福的生活。

▲玄彬在《愛的迫降》中飾演才華洋溢的鋼琴家。（圖／翻攝tvN 드라마臉書）

＃我不想走，想留在這裡和你一起，想看到你長白髮、長皺紋，看你變老，那時候也應該很漂亮吧。

＃錯過的火車有時候會帶你到正確的目的地。

玄彬和孫藝真於2月10日晚間在IG宣布結婚消息，玄彬於手寫信中寫道：「以後的日子將會攜手同行。在作品（愛的迫降）中終成眷屬的正赫和世理，也一起邁出下一步」；而孫藝真也秀出手拿小婚紗的照片，並表示要和玄彬攜手一生。

▲玄彬、孫藝真於IG發文宣佈結婚消息。（圖／翻攝自IG@vast.ent、@yejinhand）

另外，The Swoon接在兩人宣佈結婚好消息後，發出《愛的迫降》未曝光的甜蜜劇照，只見玄彬和孫藝真緊緊牽著彼此雙手，甜死人的牽手定情照引來粉絲熱議，直呼：「愛的迫降終於有現實版Happy Ending了！」、「我們期待的幸福結局」、「需要再重看一遍」

▲《愛的迫降》未曝光的甜蜜劇照，玄彬、孫藝真兩人的手緊緊牽著。（圖／翻攝自IG@theswoonnetflix）



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