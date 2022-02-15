「苗栗美食」TOP 10出爐啦！超夯景點天空之城、阿蘭姐水晶餃都上榜

圖、文／MENU美食誌

傳統小吃、景觀餐廳、美式漢堡、手作甜點、蛋餅煎餃⋯⋯豐富選項收起來，到苗栗不再美食迷惘！

TOP 10／天空之城

藤蔓攀爬整座城堡，一瞬間讓人以為來到了歐洲！鮮嫩可口且煎得恰到好處的地中海鮮鮭燉飯，味道十分濃郁，鮭魚份量也給的很大方，整體美味又賞心悅目！

▲天空之城（圖／美食客秘密提供）

TOP 9／蘇維拉莊園 SUD VISTA

與「普拉伯義大利坊」合作，堅持義大利料理的精神，不做過多的調味，讓食物保有原味。從小朋友的餐點、簡單的燉飯、義大利麵，甚至到主廚推薦的排餐，眾多口味菜單上都有！

▲蘇維拉莊園 SUD VISTA（圖／美食客Yolanda提供）

TOP 8／重成商號

滿滿花磚佈置而成的老宅咖啡廳，沒有過多的裝飾就十分有特色！濃郁花生醬和綿密乳酪製成的高梨花生乳酪，表層鋪滿了焦糖醬，點綴著核桃與杏仁片，層層口感，讓人一口接一口！

▲重成商號（圖／美食客Vicky提供）

TOP 7／阿蘭姐水晶餃

水晶餃是店家每日手工現做，外皮以樹薯粉為主，內餡則以新鮮豬後腿肉搭配芹菜油蔥等經典客家配料，水晶餃皮滑溜扎實，絕對滿足口腹之慾！

▲阿蘭姐水晶餃（圖／美食客MandySun提供）

TOP 6／花間集

用餐空間打造鄉村雜貨風格，還有販售一些雜貨小物。花瓣形狀的草莓公主冰淇淋鬆餅，每片花瓣上面都放了一顆草莓搭配鮮奶油，吃起來酸酸甜甜，味道十分清爽！

▲花間集（圖／美食客Joyceeeat提供）

TOP 5／ROUTE3 三號公路大湖店

簡約工業風的美式餐廳，店內空間、光線都十分透亮寬敞。濃郁起司傾洩而下的起司熔岩花生牛肉堡，視覺上壯觀且份量很大，肉排、花生醬、起司都相當濃郁好吃！

▲ROUTE3 三號公路大湖店（圖／美食客邑DUE提供）

TOP 4／呱呱水餃麵食館

十分吸晴的蛋餅煎餃，外皮還保留水餃皮的Q彈口感，裡面還保有內餡的肉汁，煎好的蛋皮帶著濃厚的蛋香。一共有超過10種以上的口味可以選擇，價格落在70~90元。

▲呱呱水餃麵食館（圖／美食客地方俏皮媽媽提供）

TOP 3／桂花巷花茶冰鎮湯圓

淋上香濃桂花釀的脆冰底下，有長條狀的小湯圓、西瓜與香蕉。桂花釀帶著淡淡的花香，甜度剛剛好，配上Q彈、有嚼勁的湯圓，最後再加上西瓜跟香蕉的水果香甜，整體搭在一起十分美味！

▲桂花巷花茶冰鎮湯圓（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

TOP 2／江技舊記餛飩店

1949年開業至今，傳承三代的餛飩專賣店。只有簡單的油、醋，沒有過多調味的乾餛飩，餛飩皮薄，內餡肉質十分新鮮，入口後又香又美味。

▲江技舊記餛飩店（圖／美食客wen❤提供）

TOP 1／金榜麵館

必點豬頭肉麵和乾粄條，份量大碗又便宜。豬頭肉和骨仔肉Q軟的口感相似，Ｑ彈有嚼勁的粄條加上紅蔥酥跟肉片，整體不油不膩，十分美味！

▲金榜麵館（圖／美食客chiaaaaa提供）

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