「國民姐夫」AKIRA煲雞湯替林志玲補身　新手奶爸半夜搶餵奶　

▲林志玲（右）林志玲和AKIRA結婚3年，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

47歲林志玲和40歲日本「放浪兄弟」AKIRA結婚3年，在牛年的最後1天報喜，已在元旦前喜迎兒子誕生。今「國民姐夫」AKIRA受瑞士名錶HUBLOT（宇舶）之邀，與台灣媒體連線談近況，他梳著招牌油頭上線，看起來氣色不錯，沒有新手爸爸的疲態，他連聲向辛苦的老婆表達感謝，透露：「志玲始終懷抱希望，終於克服一切圓夢，我們會更努力守護這個家。」







▲林志玲開心盼到兒子誕生，一家三口牽手照很溫馨。（圖／翻攝chiling.lin IG）

AKIRA表示，林志玲過去一年365天努力工作，幾乎都沒有休息的時間，很感謝她婚後將重心全放在家庭，調養身體孕育出兩人愛的結晶。他能回報的就是體貼另一半，盡力當趁職奶爸，半夜必定起床餵奶、換尿布，而林志玲喜愛喝湯，他會煲雞湯替產後的老婆補身體。問及何時兩人會帶兒子返台？他沒有明白說出時間點，希望待疫情緩和再出發。

▲AKIRA佩戴HUBLOT Big Bang Unico鈦金彩虹計時腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）



▲AKIRA穿西裝搭配HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶。

AKIRA與HUBLOT關係友好，原定去年要席品牌在台重新改裝開幕活動，未料新冠肺炎疫情依舊嚴峻，加上夫妻倆剛成為忙碌的新手爸媽，因此留在日本，以視訊連線方式與台灣媒體互動聊錶經，品牌釋出他佩戴Big Bang Unico鈦金彩虹計時腕錶與Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶兩款錶的形象照，他表示：「彩虹錶搭配牛仔裝顯得自由、活潑，陀飛輪錶比較都會感，所以我搭配西裝。」



▲HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶，2,943,000元。



不僅AKIRA受名錶品牌青睞，老婆林志玲更是時尚圈寵兒，已代言浪琴表（Longines）長達16年，上一回公開亮相已是2020年底浪琴表遠百信義A13名品店開幕活動，當時她曾說：「不知道小天使是不是還在報名排隊中，趕快來報名！」去年一整年她未出席代言活動，原來是喜迎「小天使」兒子誕生，完成她生命最重要的願望之一。





▲林志玲上一次在台公開亮相，已是2020年底浪琴表遠百信義A13名品店開幕活動。（圖／資料照）

