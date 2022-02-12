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12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2022年桃花運／愛情運TOP3星座排名

第一名：射手座

第二名：處女座

第三名：牡羊座

2022年12星座桃花運／愛情運走向解析

牡羊座 

年初守護火星射手的開局強勁，還有日金合相的照撫，有了活絡關係發展的動力，告別舊愛，並享受與親蜜戀人共渡的時光，只是上半年為了保護戀情，會刻意保密，直到彼此心意相通。木星5月-10月進入牡羊，有利於催生新戀情與穩定感情。10／23日金於天秤合相，感情可修成正果，彼此互動良好，相互扶持。守護火星10月底於雙子逆子，注意友誼的小船容易說翻就翻。

金牛座

逆行的守護金星在去年底與1月與海王牽扯，掀起敏感的情事波瀾，在金逆與水逆之後，金星在2／16與2／25先後與火海二星互動，讓你看清狀況，暸解近期交往的對象，低調的談情說愛，3月初金冥合相，與去年底相關的情境到此時正式告一段落，它們在此待了好幾個月，為了讓你深思對於感情的真實渴望。5月與11月的日月食也影響你的人際關係，順應情勢發展戀情。

雙子座

對愛情保持樂觀。年初愛情有金火合相加持，坦然追逐熾熱的愛戀，單身者若遇到務實、穩重又有魅力的人，會全心投入。穩定戀情者，可多展現上述特質增加甜蜜。6月底至7月的金星雙子，人氣與魅力提升，有機會成為網紅、人氣主，或發展一段網戀。10／20左右日金合相與火星的美好交鋒，對戀情大有助益，單身者可脫單，穩定戀情亦可步入婚姻，商討關於未來、共有物或孩子的規劃。

巨蟹座

日金與金火年初助你的戀情實現，可去拜月老說清楚理想伴侶的條件，2／16或3／6受到祝福，遇到合適的對象。只不過1／14-2／5水逆期間，單戀無疾而終，有對象者小心一語成讖，別因人家被動，想激起對方反應亂說分手，後悔也來不及。10／23日金於天秤合相，勾起單身者的魅力，桃花運活絡，有對象者，若現實已磨平了你倆的熱情，會走上分手或拋棄對方的路。

獅子座

土星進駐婚姻宮，象徵這一兩年要做關係的功課，穩定發展的戀情可以安頓下來，5月、11月最好與出軌的對象、老是摸不透的戀人分手，才不會被對方耗損心力，無力發展事業。7-8月因長輩或長期交往對象催婚，打算在年底前結婚。10／29-11／24木星退回雙魚，處理前情舊愛，或戀情有峰迴路轉的發展，若對已收心、衷心改過的對象還有情份，可暫留察看他的真心。

處女座

1月初的日金合與2／16與3／6的金火合相，單身者有機會遇見你的天命之人，享受浪漫的戀情，同時木星雙魚在5月前位於婚姻宮，改善你的伴侶關係，化解掉內心的不滿足與過度依賴對方的慣性，4月金星雙魚、木海合相更為感情增添了甜蜜與美好。8月的戀愛的桃花運有好有壞，11月小心遇到爛桃花的孽緣。有對象者，注意有情敵或小三來襲。

天秤座 

年初日金在摩羯合相、土星在戀愛宮，交往以結婚為前提，注重門當戶對之外，也在意彼此是否心意相通、有共同的話題，期許倆人的關係對等，不想當個依附對方的嬌嬌女。5月初金木雙魚合相，辦公室戀情或在常去的咖啡廳邂逅浪漫對象。5-10月底木星進牡羊期間，享受眾星拱月、熱烈追求的美好，單身者在沒決定選誰之前，手腕讓眾人都覺得自己有機會。8-10月小心婚外情與出軌。

天蠍座

年初想愛，就怕會盲目，等金逆結束後2／16與3／6金火合相期間，參加朋友聚會、上課或在經常去的地方遇見新對象，若心中還為某人保留一塊心田或仍在一段關係裡，最好能揮別舊愛再進入新的戀情，不宜腳踏兩條船。5月與11月的日月食對長期關係或婚姻帶來衝擊，年中已因雙方牽制而有悶燒的情緒，若未妥善處理，11月爭執到撕破臉的分手並不太好看。

射手座

守護木星上半年增進了穩定感情與親情的交流，經過金逆與2／16與3／6的金火合相之後，寧願把心與時間交付給值得的人，也不願委曲求全，幾經試探對方的本性，不合之人在5月會有分手的決心。5／11-10／29木星牡羊逆行期間，注意戀情的風險，勉強在一起只會有壓迫感。此時可能只想玩玩不付真心。火星10月底在伴侶宮逆行到年底，以結婚為前提的交往可進一步討論。

摩羯座

這一年戀情的波折沒有定律，1月底金逆轉正，火星入摩羯，2／16與3／6金火二星在魔羯相合，單身者想脫單的慾望更勝平時，只不過愛情運勢是否由逆轉順，端看你的心境，若你不再信任愛情或伴侶，寧願分手揮別低潮，也不願忍受不公平的對待。日金二星1／9和10／23合相，上半年若選擇潔身自好或單身主義，下半年有了底氣，可重回戀愛市場或公開戀情，進入更穩定的關係。

水瓶座

今年的愛情課題讓你踏上心靈的追尋，上半年因失戀或莫名被分手的背叛，或在一段看似穩定卻沒有溫度的感情裡不知所措，儘管2-3月金火二星二度合相，只能激起一些想法卻未必有行動力。5月日月食期間，若真心覺得受夠了，才會處理壓制你的戀情。單身者6月金星雙子期間可認識新對象。10月金星天秤與日金合相期間愛情運勢回穩，將會遇見有心靈共鳴的對象。

雙魚座

上半年木星與浪漫的海王在雙魚，心中很有愛與同理心，為人真誠又有內涵，發自內心的美最吸引人，人緣、桃花運水漲船高，遇到問題不用你主動開口就有人出手相助，大概追求你的人多了，習慣接受他人的付出，很少回報對方。5月和9月的水逆要好好應對家人、伴侶的感受，10月初的三角關係，或卡在家人、伴侶的中間難做人，可能怕失去對方而緊迫盯人。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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