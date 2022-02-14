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6件小事讓「遠距離戀愛」加溫！即使相隔兩地，心還是0厘米

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▲遠距離戀愛。（圖／女子學）

▲遠距離戀愛是個大考驗。（圖／Pinterest）

文／女子學

當「遠距離戀愛」的考驗突然降臨時，會感受手足無措，而且很多人都會對此感到害怕，擔心最後會因為距離讓感情無疾而終。但是「遠距離戀愛≠心的距離」！關鍵點是如何「保鮮」、維持熱度不減，使遠距離成為增長彼此感情溫度的優勢，並不會阻礙戀情。要克服這種情況，讓彼此之間的距離縮短，能夠長期維持感情聯繫的要點有以下這些：

1. 相互信任很重要

▲遠距離戀愛。（圖／女子學）

▲戀愛關係無論遠近，都要給對方多一點信任。（圖／Pinterest）

其實在戀愛關係中，無論遠近距離，對「對方多一點信任」都是重要的習題！可能有些時候妳思念對方時會產生對方「為什麼還不聯繫我！？」的焦慮念頭，當然，要完全信任對方絕不是一件容易的事，但也許此時的他正忙於工作或是專注於課業上，不方便即時回覆。如果妳總是對他不信任，妳的疑心臆測與擔心會讓妳感到疲倦。有可能一點點小誤會就會在不知不覺中產生偏差，最後就無法挽回了。因此不要對他揣測太多，雙方都有自己的生活圈及安排，多理解、尊重對方，試著站在他的立場想看看，想想對方的感受，有助於緩解妳對異地戀的焦慮。

2. 保持聯繫不偷懶

上述提到在異地戀中，大家都會經歷擔心不知道對方在做什麼的情形，所以不妨約定彼此聯繫的固定時間，每天抽出時間打通電話，可以填補一點不能見面的寂寞感。如果妳們約定好每天同一時間通話，說不定還可以讓妳的生活產生動力，一整天都在期待著通話的時間來臨。重點是絕對不能偷懶疏於聯繫，就算相隔千里，對方也是能感受到妳是否真心還是敷衍的。就算是每日的互道早安、晚安之類的問候也能增加溫暖，或是簡短匯報一下妳現在在做什麼、今天的計畫行程、今天發生了什麼有趣的事情或是值得高興的事情…等，都可以讓彼此感到安心且有參與感。

3. 將千絲萬縷的思念化為真誠的形式傳遞

▲遠距離戀愛。（圖／女子學）

▲遠距離關係如何好好「溝通」非常重要。（圖／Pexels@Burst）

遠距離關係的挑戰是如何「溝通」，因面對面交流的時間很少，所以，如何好好地傳達內容和真切的感受非常重要！當感到寂寞的時候，直接告訴他妳的感受，不要隱藏起來。可以運用多種方式來維繫溝通的熱度，日常記錄下彼此相處的美好時刻，想念對方時就能回顧並緩解寂寞感。

若無法經常通話，不妨錄製一段短片送給對方；有時候在與對方短暫的通話時間或互傳訊息時，很難完整表達自己的感受，且訊息傳遞是很有限的，模棱兩可的表達可能導致誤解 ; 或是雙方吵架之後不知如何啟口，用文字書寫傳達會是很好的溝通方式，親手寫封信更能讓對方感受到在網路無法感受到的溫暖。另外，在彼此值得紀念的日子、如對方的生日時，約好一起在網路上慶祝，或偷偷安排當天送達一個小禮物，給對方一個驚喜！

4. 把自己照顧好

不能立刻擁抱對方、無法享受來自對方無微不至的關懷時，容易因為細微小事或一時的情緒變得負面消極，所以應該要知道如何應對排解「孤獨感」，並且好好照顧自己，將這段思念的期間轉變成更成熟的動力，希望給對方看到自己最好的一面，讓對方感受到妳的積極。

5. 聊聊對彼此未來的規劃

▲遠距離戀愛。（圖／女子學）

▲建議找個好的時機點和對方談談未來規劃。（圖／Pexels@Tan Danh）

「遠距離還要持續多久？」相信是所有異地戀情人心中最重要的問題，如果異地戀持續得太久，往往容易會對未來感到焦慮，因此建議找個好的時機點和對方進一步談談未來的想法，經過彼此深談理解之後，相信會對未來的生活更抱持著期待與堅定。

6. 決定下次見面的日子

如果不知道下次什麼時候能見面相聚，很容易會覺得遠距離戀愛的日子好漫長！因此保持一定的相見頻率是鞏固異地戀之中很有效的方法，最好可以一起計畫決定好下一次約會的日期，彼此都會十分期待每一次的見面。

為遠距離戀愛感到困難是人之常情，適時和身邊的親友或是可信賴的人聊聊，分享想法，也是能幫助緩解負面情緒，最後祝福每位遠距離中的情侶，都能克服異地戀並擁有幸福的結局。

延伸閱讀：

並不是每個人都適合談遠距離戀愛：即便是有安全感的人，也需要特別撥出時間來維繫關係

做好所有最「壞」的打算，為遠距離關係打上一劑強心針：當最糟的未來都能被想像，還有什麼事值得害怕？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 遠距離, 兩性, 情侶, 感情, 戀愛

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