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奧斯塔羅12星座一周運勢0214-0220　牡羊該收心、單身天蠍桃花運旺

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220214-0220奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

TOP2：天秤座愛情運最旺！面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在。

2.雙魚座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周。

愛情運勢★★★
對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★
學事業方面則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★
正財運良好，奧斯老師會建議年後好好收心，積極努力投入工作上。

金牛座

整體運勢★★★★
金牛朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中。而這樣高度的行動力也將渲染周遭朋友，讓你更佳努力積極投入目前生活中。

愛情運勢★★★★
下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，且相當特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係。

事業運勢★★★★★
學事業方面對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★
偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

雙子座

整體運勢★★
雙子朋友情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活。

愛情運勢★★
對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意。

事業運勢★★
學事業方面對目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸。

金錢運勢★★
正偏財運都不是相當理想，購物慾望也提高許多，這部分要調整並留意。

巨蟹座

整體運勢★★
巨蟹朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌。而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多。

愛情運勢★★
安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。

事業運勢★★
學事業方面，對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免ㄧ時的衝動而花錢。

獅子座

整體運勢★★★
不滿足的感覺將充斥在獅子朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外在的影響，主要是內心自己製造出來的想法，多注意。

愛情運勢★★★
對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，奧斯提醒你彼此的感覺是雙向的。

事業運勢★★
學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在。

金錢運勢★★
正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財。

處女座

整體運勢★★
處女朋友將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★
長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★
對於目前的學事業感覺不像以往的熱情，也都將感到些許的無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★
正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏！而這難得的平靜也讓一向忙碌的你終於可以緩下來好好喘口氣了。

愛情運勢★★★★★
面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

事業運勢★★★★
在學事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報。

金錢運勢★★★★★
正財運非常良好，加強本業有機會賺到許多錢，可以更積極努力本業。

天蠍座

整體運勢★★★★★
歡愉及慶祝的氣氛將充滿天蠍朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★
彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★
學事業方面有成功的徵兆，甚至出現公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★
在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議面對另一半時需要簡化。

事業運勢★★★
學事業方面則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考。

金錢運勢★★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★
愛情運勢受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業運勢★★★★
學事業方面也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★★
正財運算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★
感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
學事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙魚座

整體運勢★★
雙魚朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破。

愛情運勢★★
突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★
對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★
財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意過多的金錢支出。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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