fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「改善暗黃提亮」7秘訣！喝花茶有助養出透亮好肌膚

>

▲▼ 皮膚科醫師教改善暗黃提亮7大秘訣。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師教改善暗沈提亮的超全保養法。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現在女生不再一味追求白皙膚色，更重視膚色均勻無色沈、肌膚透亮有光澤，但依舊不少人有肌膚暗沈發黃的困擾，就算勤擦美白產品改善也不大。知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享從保養護膚到飲食食補、生活習慣等「去黃提亮」全攻略，快把以下7大重點記好，養成光采淨白好肌膚不是夢。

＃做好防曬防護

想要防止暗黃，維持肌膚亮采，最重要、也基本的一步就是要認真做好防曬。醫師很推薦使用像是戴帽子、遮陽傘、口罩等硬防曬來防護，再搭配物理性防曬乳，日常生活時使用SPF30／PA+++即可。

＃使用抗氧化成分保養品

建議選擇含有果酸、維生素C及維生素C衍生物、菸鹼醯胺、熊果素、Symwhite 377（苯乙基間苯二酚）等成分的保養品，做好抗氧化和淨白勻亮保養。

＃注意毛孔清潔

及時清潔毛孔，尤其是T字部位，可以一週使用一次泥膜清潔，去角質則一個月做一次即可。

 ▲▼皮膚科醫師教改善暗黃提亮7大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃含維生素C的食物

維生素C是大家熟知有抗氧化、美白效果的營養成分，平時可多吃富含維生素C的食物，像是綠花椰、苦瓜、莧菜、甜椒等蔬菜和柚子、奇異果、芭樂、櫻桃、石榴、柳橙、桑葚等水果，都含有豐富維生素C。

＃補氣血

廖醫師也建議，平時可以利用五紅湯或桂圓雞蛋湯來幫助補氣血。五紅湯為紅糖＋紅棗＋枸杞＋花生＋紅豆；桂圓雞蛋湯則是雞蛋＋桂圓＋紅棗＋枸杞＋紅糖。

＃喝花茶

除了養生飲，也可以喝以下3款花茶，包含抗氧化的黑枸杞玫瑰花茶（黑枸杞＋玫瑰花），消腫去濕的黑枸杞山楂茶（黑枸杞＋冰糖＋山楂），變白養膚的枸杞玫瑰花茶（枸杞＋玫瑰＋紅棗）。

▲▼皮膚科醫師教改善暗黃提亮7大秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃養成良好的生活習慣

建議盡量晚上11點入睡，讓皮膚進入良好的睡眠狀態，有正常的新陳代謝。此外，適當進行運動鍛鍊身體，並多多保持良好情緒也有幫助。

►日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」！水果吃錯反而大NG

►皮膚科醫師揭4種「爛臉式保養法」！塗乳液愛拍打小心長皺紋

►頭髮專家教「正確梳頭5大手法」！維持頭皮潔淨還能減少落髮

關鍵字：

保養, 護膚, 暗沈, 蠟黃, 亮白, 改善, 方法, 技巧, 皮膚科醫生, 醫師, 廖苑利, 透亮, 美白

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

許瑋甯「66飲食法」正夯！營養師加碼「3不碰法則」讓你瘦更快

許瑋甯「66飲食法」正夯！營養師加碼「3不碰法則」讓你瘦更快

3大「人精」星座你上榜了嗎？裝傻只是保護色，其實洞悉一切人事物

3大「人精」星座你上榜了嗎？裝傻只是保護色，其實洞悉一切人事物

《愛的迫降》螢幕CP成真！現實版第二季開跑，甜蜜金句先複習

《愛的迫降》螢幕CP成真！現實版第二季開跑，甜蜜金句先複習

《殭屍校園》李瑜美辣曬腿根險曝光！　腳踩「最美NB鞋」成亮點 39歲安海瑟薇低胸裝洩S曲線辣翻！　頂齊瀏海重回顏值巔峰 冬天衣服越晾越濕？5個「快乾妙招」讓異味、細菌不再上門 泡麵控大推6款「酒香泡麵」　香到無法擋越吃越上癮 「電話線髮圈」斷掉先別扔！這樣綁可以做出超美的人魚公主頭 「北部視野最好」酒店吃到飽每人365元！避風塘炒蟹、白蝦吃到爽 最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面