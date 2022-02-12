皮膚科醫師教「改善暗黃提亮」7秘訣！喝花茶有助養出透亮好肌膚

▲皮膚科醫師教改善暗沈提亮的超全保養法。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現在女生不再一味追求白皙膚色，更重視膚色均勻無色沈、肌膚透亮有光澤，但依舊不少人有肌膚暗沈發黃的困擾，就算勤擦美白產品改善也不大。知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享從保養護膚到飲食食補、生活習慣等「去黃提亮」全攻略，快把以下7大重點記好，養成光采淨白好肌膚不是夢。

＃做好防曬防護



想要防止暗黃，維持肌膚亮采，最重要、也基本的一步就是要認真做好防曬。醫師很推薦使用像是戴帽子、遮陽傘、口罩等硬防曬來防護，再搭配物理性防曬乳，日常生活時使用SPF30／PA+++即可。

＃使用抗氧化成分保養品

建議選擇含有果酸、維生素C及維生素C衍生物、菸鹼醯胺、熊果素、Symwhite 377（苯乙基間苯二酚）等成分的保養品，做好抗氧化和淨白勻亮保養。

＃注意毛孔清潔



及時清潔毛孔，尤其是T字部位，可以一週使用一次泥膜清潔，去角質則一個月做一次即可。

＃多吃含維生素C的食物

維生素C是大家熟知有抗氧化、美白效果的營養成分，平時可多吃富含維生素C的食物，像是綠花椰、苦瓜、莧菜、甜椒等蔬菜和柚子、奇異果、芭樂、櫻桃、石榴、柳橙、桑葚等水果，都含有豐富維生素C。

＃補氣血



廖醫師也建議，平時可以利用五紅湯或桂圓雞蛋湯來幫助補氣血。五紅湯為紅糖＋紅棗＋枸杞＋花生＋紅豆；桂圓雞蛋湯則是雞蛋＋桂圓＋紅棗＋枸杞＋紅糖。

＃喝花茶



除了養生飲，也可以喝以下3款花茶，包含抗氧化的黑枸杞玫瑰花茶（黑枸杞＋玫瑰花），消腫去濕的黑枸杞山楂茶（黑枸杞＋冰糖＋山楂），變白養膚的枸杞玫瑰花茶（枸杞＋玫瑰＋紅棗）。

＃養成良好的生活習慣



建議盡量晚上11點入睡，讓皮膚進入良好的睡眠狀態，有正常的新陳代謝。此外，適當進行運動鍛鍊身體，並多多保持良好情緒也有幫助。

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