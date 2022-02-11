冬天衣服越晾越濕？5個「快乾妙招」讓異味、細菌不再上門

▲5個在冬天讓衣服快速乾的妙招。（圖／pinterest，下同）

文／女子學

冬天連日低溫、陰雨綿綿，濕冷的天氣讓衣服總是曬不乾，尤其冬衣又特別厚重，長時間下來衣物便容易發霉、孜生細菌，也會產生異味。而烘衣機雖然能有效加速烘乾衣物，但因其高耗電、占空間，並非家家戶戶都適用，此外，也不是每種材質的衣服都適合烘乾，一不小心可能會破壞衣物或造成尺寸縮水。為避免這些困擾，以下將介紹 5 個快速乾的妙招，衣服再也不會濕濕黏黏、輕鬆就能擺脫異味！

1. 盡量將衣服攤開

冬天的衣服本身就厚重不容易乾，甚至有些還有帽子口袋等設計，這些都是讓濕氣更難排出的原因。晾衣服時除了盡量將衣服攤開，把口袋、帽子撐開，在晾掛衣物時也可利用長短交錯，製造衣服間的空隙，讓風在衣物間暢通流動，加速乾燥效果。

2. 維持良好的空氣流通

許多人會認為將衣物掛在窗邊能加速除濕，其實反而是阻擋了室內和室外的空氣流通，很容易有一邊乾一邊濕的問題。衣服晾掛的位置最好是在室外，除了有陽光殺菌，也能讓風將濕氣帶走，如果非得晾在室內，則建議掛在空間的中央，並且不要掛得太滿，以免妨礙空氣流通。

3. 以大毛巾按壓

在脫水後、晾乾前，可以將衣物放在大毛巾上，用毛巾大力按壓，吸附衣服上的水分，按壓後再拿去晾，衣物乾燥的速度會更快。也可以在脫水前就放入乾毛巾一起脫水，讓乾毛巾吸附更細微的水分，讓脫水的效果更好。

4. 塑膠袋及吹風機

這個方法和烘衣機的效果很相似，是利用熱風的溫度去蒸乾水分，將衣物放進袋中，吹風機往內吹風，同時一邊翻動衣物，讓溫度和風能快速穿梭在衣物之間，而因為高溫的特性可能會傷害衣物，除了要注意衣物的材質是否能夠承受，也要選擇能夠耐熱的塑膠袋，避免融出有害物質。

5. 善用家電去濕

除濕機不僅是環境除濕的好幫手，更是讓衣物能乾得更快的神奇家電，尤其家中沒有戶外空間可以晾衣服時，除濕機就能好好發揮它的專長，把衣物晾掛在密閉的室內空間，除濕效果最佳。或者可以使用電風扇並打開窗戶，讓衣物中的水分加速逸散並排出戶外，也能達到快速乾燥衣物的效果。

衣服沒曬乾非同小可，沒曬乾的衣物濕濕黏黏，隱隱約約飄出的氣味十分難聞，不僅影響自己也影響他人，長期下來還可能會加重體內的濕氣，造成其他身體不適的症狀，只有盡量將衣物保持乾燥才是上策。

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