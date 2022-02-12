LIFE・經典／2021年Airbnab最熱門房TOP10　自然大地最受嚮往

▲airbnb公布官方IG前十名熱門房型。（圖／Airbnb提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2022開端，也許是受到疫情影響，許多人更加嚮往自然，旅宿平台Airbnb近期公開2021年官方IG上獲得最多網友按「愛心」的前10名房源，均以共同元素「自然」脫穎而出，包括壯闊山脈的生態小屋，或是法式鄉村農舍等，或許你無法在近期真正入宅體驗，但也許能為居家佈置多點好主意。

TOP 1 美國猶他州，錫安生態小屋

鄰近錫安國家公園（Zion National Park）生態小屋，以渾然天成的絕美景觀，榮登第一名寶座，小屋的屋頂上可以俯瞰壯闊的錫安山脈全景，更能在大自然的懷抱下充分放鬆身心。

TOP 2 美國北卡羅萊納州，烏鴉岩樹屋

座落在40英畝的野生動物保護區中，對於想要遠離都市塵囂、沉浸在大自然中的旅人來說，絕對是能讓憂鬱自然而癒的良藥，也能享受到大地的靜謐風情，脆弱與堅實的衝突風格，讓這棟建築更具吸引力。

TOP 3 美國加州，烏鴉的巢

矗立於蒙特里奧（Monte Rio）紅杉樹林中的木屋，造型樸實也有美國風情，就如同樹上的「烏鴉巢」般，遠眺可見周圍大片的原始森林，享受山中的寧靜時光。

TOP 4 美國佛蒙特州，王國閣樓小屋

這間像是童話故事中會出現的閣樓小屋，建於1968年，名字來自於距離王國小徑（Kingdom Trails）只有數分鐘路程，旅人夏天時可以到附近的威洛比湖釣魚、划船或游泳，飽覽湖光山色，冬天則前往伯克山滑雪，一年四季皆有不同景緻。

TOP 5 美國俄勒岡州，原始森林之家

這是一片占地5英畝的私人原始森林中的獨棟木屋，周圍環繞著沉睡的松樹。迷人的戶外平台可讓住宿者一邊啜飲咖啡，一邊欣賞清澈見底的山間溪流，還能體驗山林間泡湯的樂趣，洗去一天疲憊。

TOP 6 墨西哥圖盧姆，阿瑪菲別墅

開放式的空間和大片窗戶，讓室內外充分融合，視覺開闊不壓迫，搭配以簡潔裝潢和溫暖色調的特色，在樸實的風格中，讓別墅中庭的游泳池成為亮點，帶點奢華的風格，讓別墅整體具有歐洲品味般的氛圍。

TOP 7 賽爾維亞貝爾格勒，水手漂浮船屋

停靠在薩瓦河和多瑙河交匯處的漂浮船屋，光地點就充滿詩意，此外也能體驗獨特的水上生活，兩層樓的超親水住宅，在外圍就能感受到水波的流動，大片戶外的陽光空間，可以感受到自然就是生活的一部分。

TOP 8 法國勒維尼奧，拉弗爾木造農舍

這座建於 18 世紀、四周圍繞著百年橡樹的傳統木造農舍，是當地的高人氣房源之一，傳統的法式鄉村建築，就是最吸引人的特色，引入住宅附近的大片綠地與農村風光，並溫水游泳池裡休息曬太陽，體會何謂「慢活」的呼吸節奏。

TOP 9 墨西哥伊達爾戈州，山間精品小木屋

採用大片落地窗來觀賞到屋外鬱鬱蔥蔥的原始森林，現代化的簡單建築，低調的融入此地的景色，加入山中的寧靜的角色。室內設計也與外觀一般簡單舒適，搭配暖色系燈光，營造出悠閒又放鬆的愜意氣氛。

TOP 10 美國喬治亞州，歷史悠久的客房和花園

最初建於1840年代，曾經是喬治亞州兩位前州長的家，大莊園和游泳池應證了奢華的歷史，充滿美國早期風格的美麗溫室，充滿安靜自在不受打擾的氛圍，陽光、綠樹與可見的天空，讓時間都變得緩慢美麗。