螞蟻人流口水！甜點店推「雷神巧克力蘋果派」　保留餅乾口感超想吃

▲日本蘋果派專賣店推出「雷神巧克力蘋果派」。（圖／翻攝自Granny Smith官網，以下同）



記者王則絲／綜合報導

還記得台灣曾經掀起一陣「雷神巧克力」之亂嗎？當時在各大通路都經常被民眾掃空，現在依然是許多人的心頭好，時不時就想買一塊來吃。近日日本一間蘋果派專賣店便看上了大家對雷神巧克力的愛，推出一款「雷神巧克力蘋果派」，讓螞蟻人們看了直流口水、超心動！

日本蘋果派專賣店Granny Smith是一間以自製蘋果派聞名的手工甜點、咖啡店，使用的都是青森與長野生產的蘋果，推出超過40種以上隨季節變化的口味。今年為迎接西洋情人節，Granny Smith特別與日本人的國民巧克力「雷神」合作，推出情人節限定「雷神巧克力蘋果派」。

這款「雷神巧克力蘋果派」大致上保留了雷神巧克力的口感原貌，以打碎的方式灑滿表面，還有酥酥脆脆的餅乾，使用酸甜的紅玉蘋果、搭上一層卡式達製作內餡，與濃郁巧克力做巧妙平衡，味道與口感都很豐富，與香草冰淇淋一起享用，再喝杯咖啡肯定絕配，讓人光用想的就要流口水，更何況是本就熱愛雷神巧克力的螞蟻人們，怎能不心動？可惜的是這款「雷神巧克力蘋果派」沒有配送日本以外的國家，台灣的大家目前也只能望梅止渴了。

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