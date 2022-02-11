fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧素顏也要帶「暗紅色口紅」出門　一抹就有紅毯氣勢、淡擦也能好氣色

>

記者李薇／綜合報導

被封為「最美小三」的韓韶禧自從在《夫婦的世界》劇中展現傑出的演技之後，戲約、代言不段，最近更是錄製了搜包的影片，她更分享唇膏是她不可或缺的單品，即使素顏只要薄擦都很有氣色，就像是有上妝一樣。

▲韓韶禧,夫婦的世界,唇膏,口紅,彩妝,香水,香氛。（圖／xeesoxee IG）

＃底片相機

從朋友那邊購買的底片相機，最近領悟到了它的魅力，開始帶著它到處拍攝，但是相片洗出來有難度，家裡堆滿了膠卷都還沒洗完，隨著慢慢洗出照片，感覺當時的回憶又被重新喚醒，所以經常隨身帶著。

▲韓韶禧,夫婦的世界,唇膏,口紅,彩妝,香水,香氛。（圖／xeesoxee IG）

＃有線耳機

雖然最近無線耳機很夯，但是韓韶禧還是喜歡有線的設計，有時候會懷念有線耳機的時候，也會懷念翻蓋手機、滑蓋手機的時候，因為這樣所以就買了有線的耳機。

▲韓韶禧,夫婦的世界,唇膏,口紅,彩妝,香水,香氛。（圖／xeesoxee IG）

＃暗紅色唇膏

即使素顏也會隨身攜帶的彩妝單品就是口紅，「我覺得這款顏色是剛好適合自己的色調，因為我經常化妝，所以可以嘗試很多顏色，從中我找到了這個顏色＃K-Romance，是很強烈的紅色，就像是走紅毯的那種感覺，因為平時不怎麼化妝，所以這樣強烈的顏色更加吸引我，塗完就像是化妝完了一樣」。

▲韓韶禧,夫婦的世界,唇膏,口紅,彩妝,香水,香氛。（圖／xeesoxee IG）

＃攜帶式香水瓶

因為帶著大瓶的香水有點費勁，所以韓韶禧都會攜帶小瓶的香水分裝瓶，隨時保持身體香噴噴，加上喜歡隨著心情和場合噴香，就會攜帶小瓶裝的出門，而且她喜歡少量的噴香水，其中花香、植物相是她最喜歡的味道，清新帶點清爽感。

關鍵字：

韓韶禧, 夫婦的世界, 唇膏, 口紅, 彩妝, 香水, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

網友超瘋「乾刷洗頭法」！3天髮絲不油膩、照樣蓬鬆有型

網友超瘋「乾刷洗頭法」！3天髮絲不油膩、照樣蓬鬆有型

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

情人節必買清單／女孩心中的夢幻美妝TOP 5　送了絕對不會被臭臉對待

情人節必買清單／女孩心中的夢幻美妝TOP 5　送了絕對不會被臭臉對待

「壞情緒」才是老化真正關鍵　3方法擺脫悲傷痛苦 不想健身也能瘦！靠4招養成易瘦體質　戒斷精緻糖、冷飲 成本不到50元！超便宜「椰子油護髮」媲美沙龍　養完髮絲又滑又順還帶光澤　 咖啡因過量小心越喝越累！營養師曝「6種人」喝咖啡要減量 大齡女子教科書！孫藝真「寧缺勿濫」愛情觀，讓她終於等到對的人 星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開 「北部視野最好」酒店吃到飽每人365元！避風塘炒蟹、白蝦吃到爽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面