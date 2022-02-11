韓韶禧素顏也要帶「暗紅色口紅」出門　一抹就有紅毯氣勢、淡擦也能好氣色

記者李薇／綜合報導

被封為「最美小三」的韓韶禧自從在《夫婦的世界》劇中展現傑出的演技之後，戲約、代言不段，最近更是錄製了搜包的影片，她更分享唇膏是她不可或缺的單品，即使素顏只要薄擦都很有氣色，就像是有上妝一樣。

＃底片相機

從朋友那邊購買的底片相機，最近領悟到了它的魅力，開始帶著它到處拍攝，但是相片洗出來有難度，家裡堆滿了膠卷都還沒洗完，隨著慢慢洗出照片，感覺當時的回憶又被重新喚醒，所以經常隨身帶著。

＃有線耳機

雖然最近無線耳機很夯，但是韓韶禧還是喜歡有線的設計，有時候會懷念有線耳機的時候，也會懷念翻蓋手機、滑蓋手機的時候，因為這樣所以就買了有線的耳機。

＃暗紅色唇膏

即使素顏也會隨身攜帶的彩妝單品就是口紅，「我覺得這款顏色是剛好適合自己的色調，因為我經常化妝，所以可以嘗試很多顏色，從中我找到了這個顏色＃K-Romance，是很強烈的紅色，就像是走紅毯的那種感覺，因為平時不怎麼化妝，所以這樣強烈的顏色更加吸引我，塗完就像是化妝完了一樣」。

＃攜帶式香水瓶

因為帶著大瓶的香水有點費勁，所以韓韶禧都會攜帶小瓶的香水分裝瓶，隨時保持身體香噴噴，加上喜歡隨著心情和場合噴香，就會攜帶小瓶裝的出門，而且她喜歡少量的噴香水，其中花香、植物相是她最喜歡的味道，清新帶點清爽感。