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秋冬「百搭外套」TOP5！西外、大衣展現超強氣場

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲冬天外套。（圖／dappei提供）

文／Dappei

秋冬之際寒冷的溫度總讓起床變成煎熬，但讓人欣慰的是可以將衣櫃裡厚重的外套、大衣好好拿出來做穿搭了！冬天不像夏天般炎熱難耐，在穿搭的造型層次上也有較多的選擇性與玩法，因此，作為最外層注目度度最高的外套就顯得格外重要。今回跟著 Dappei 盤點五款冬天必備的款式，一起迎接農曆新年、走春、春酒。

1. 大衣

剪裁俐落的大衣是冬天裡凸顯自己穿搭風格的完美單品，長長的衣身、寬寬的領子、收腰的設計，搭配上一體成型的造型風格，既保暖又好看。大衣也堪稱為百搭單品，不但可以展現超強氣場，且不管身材如何，大衣總能幫你修釋出完美的身型。

▲冬天外套。（圖／dappei提供）

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2. 羊羔毛外套

羊羔毛外套常常帶給人們一種保暖、俏皮、年輕感、舒適的印象，和其他單品相比，羊羔毛既耐穿又帶點態度，關鍵是穿在身上舒適又保暖，可算是冬天裡的時尚擔當。至於版型隨著羊羔毛的走紅，也漸漸有了短、中、長版之分，長版給人溫柔細膩、中長版給人休閒易親近、短版則給人可愛又帶有個性的感受。

▲冬天外套。（圖／dappei提供）

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3. 西裝外套

時尚最佳代言單品，絕對非可鹽可甜可辣的西裝外套莫屬。西裝外套作為一個正式場合的單品，所涉略的範圍之廣，無論你是日系、韓系、美式復古、街頭潮流總能看見它的存在，正因它的百搭程度能夠演繹出 N 種可能性，一件便能輕鬆切換好幾種穿搭風格，CP 值如此之高的單品，冬日裡絕對需要收藏一下！

▲冬天外套。（圖／dappei提供）

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4. 小香風外套

講到這款式外套之前我們先來了解小香風是什麼？小香風指的是香奈兒的服裝風格，它代表著一種簡約、優雅的氣質。隨著中性穿搭的爆紅，小香風也愈來愈多人開始嘗試，不僅是香奈兒本身，就連一些快時尚品牌也開始投入設計與生產，想要呈現名媛、優雅的氣質嗎？選小香風準沒錯。

▲冬天外套。（圖／dappei提供）

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5. 羽絨外套

儘管羽絨外套的時髦程度在大家印象中不如其他款式來得高，但說起保暖，它絕對是最高等級的存在。過去女性對羽絨外套總有一個迷思，那就是愈短愈時尚，如此一來才不會顯得臃腫、矮小，但近幾年也有不少設計師對羽絨外套做出改良與設計，這也使得羽絨外套愈發時尚，也更具魅力。

▲冬天外套。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

以上這五款外套絕對是衣櫃利必備的基礎款，不論是搭上一件長袖帽 T 配上保暖長褲一樣簡單有型，輕鬆賦予你層次上的變化。

文字編輯：Estella

《那年，我們的夏天》「金多美」知性穿搭，襯衫、西裝外套展現專業幹練，小資女上班穿搭照穿即可！

《愛的迫降》逆齡仙女「孫藝珍」西外搭配哲學：長版大衣、襯衫式洋裝 ⋯ 溫柔又氣質的秋冬穿搭雙手奉上！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 冬天, 外套, 大衣

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