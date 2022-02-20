外宿族房子再小都不怕！5款「收納神器」　雜物輕鬆就能藏起來

實習記者施至真／綜合報導

新年大掃除後，不知道有多少人家中還是保持乾淨整潔的狀態？今天要來介紹5款居家收納好物，就算外宿族的租屋空間再小都不怕，這些收納好物不僅可以輕鬆歸類居家用品，摺疊設計更能完全藏入縫隙中，保證讓你擁有魔術大空間！

1.摺疊收納推車

家裡坪數不夠大，放不下收納櫃怎麼辦？別擔心，只需要一台摺疊收納推車就能解決你的煩惱，使用透氣網籃設計，就算放置剛洗好的杯盤或盥洗用品，都不怕潮濕發霉，貼心的煞車輪更能確保推車不隨意移動。就算有客人到家裡也不用擔心佔空間，只需要暫時將它收起來即可，一體成型的推車，免組裝、免拆卸，輕鬆就能藏起來。

▲摺疊收納推車很方便。（圖／翻攝自PChome）

2.抽屜收納隔板

抽屜總是亂糟糟的朋友有福了，使用收納盒太佔空間、不划算，不如選擇可以自由剪裁組合的抽屜收納隔板，讓每個物品都能有秩序的被收起來，恢復整齊乾淨的抽屜就靠它。

▲抽屜收納隔板讓物品都能整齊乾淨的被收起來。（圖／翻攝自蝦皮@米俊家居）

3.吊掛式收納袋

除了抽屜整潔之外，衣櫃更是不能馬虎，尤其是放置貼身內衣褲、襪子的收納更要謹慎，才不會吸滿灰塵，過度凌亂找不到，吊掛式收納袋使用透明紗網，能更輕鬆快速的找到需要的衣物，不僅方便拆卸、清洗，不佔空間的設計更能滿足衣櫃的收納需求，放下更多漂亮衣物。

▲貼身衣物一定要收納好，才不會滿是灰塵。（圖／翻攝自lotusfitness網站）

4.鋼架式棉麻收納箱

換季的衣服更需要好的整理，才能在需要的時候快速找到，鋼架式棉麻收納箱與市面上材質較軟的的收納箱不一樣，內建鐵架結構，能夠讓收納箱輕鬆堆疊、硬挺不倒塌，兩側的透明膜設計，可以一覽箱中物品，快速找到需要的衣物，不用時還可摺疊收起，完全不佔空間。

▲鋼架式棉麻收納箱是換季好幫手。（圖／翻攝自lifesupplier網站）

5. 調味盒多功能置物架

不論你是廚神還是做菜小白，家中一定都有一些基本的調味料和餐具，比起讓這些用具凌亂四散，不如買一個收納架將它們集中起來，才不會臨時需要時什麼都找不到，調味盒多功能置物架除了擺放醬料、調味盒，還能收納刀具、餐具，並附有鍋蓋架及手機支架，簡直超級方便。

▲只要一台調味盒多功能置物架，就能還你整齊廚房。（圖／翻攝自約翰家庭百貨網站）

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