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39歲安海瑟薇低胸裝洩S曲線辣翻！　頂齊瀏海重回顏值巔峰

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記者鮑璿安／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇﻿（Anne Hathaway）憑藉《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》等經典作品走紅，2019年低調產下二胎，每每亮相公開場合，狀態都備受矚目。近期安海瑟薇與丈夫﻿（Adam Shulman）現身百老匯音樂劇現場，身穿一套平口黑色套裝，露出傲人直角肩頓時仙氣噴發，吸引網友一面倒留言：「回到顏值巔峰」、「怎麼做到外表一點變化也沒有」。

▲▼Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲ Anne Hathaway 。（圖／CFP）

▲ Anne Hathaway身穿VALENTINO黑色套裝現身百老匯音樂劇公演 。（圖／CFP、路透）

39歲安海瑟薇﻿近年來事業重心轉至家中，此次攜手老公現身百老匯音樂劇《歡樂音樂妙無窮》（The Music Man）公演，安海瑟薇身穿VALENTINO黑色套裝，以硬挺剪裁勾勒她的纖細曲線，微微深V讓性感氣息加分不少，她也披上黑白格長版大衣，讓氣場更為俐落。

而她演繹起這樣的幹練造型可說游刃有餘，即便是全身黑的安全牌，在腰帶修飾之下，安海瑟薇﻿長腿與纖腰比例分明。更別說頂著眉上瀏海的逆齡髮型，使得她巴掌臉孔更為精緻，狀態甚至神似2006年《穿著Prada的惡魔》巔峰時期，即便如今產下二胎，少女氣息也依舊驚艷。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由路透、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

Anne Hathaway, 安海瑟薇, VALENTINO

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