《殭屍校園》帥哥爆多！朴所羅門、尹燦榮、劉仁秀私服大學生請服用

文／Dappei

至今仍穩居 Netflix 排行榜第一名的血腥恐怖劇《殭屍校園》，以本該是安全的校園卻發生學生被殭屍困住而必須想方設法脫逃及面對危機時所激發的人性考驗，讓看似通俗的殭屍片多了不少看點，加上鮮明的角色設定與演員的賣力演出，不僅觀眾期待第二季的播出，許多出演者也順勢獲得高人氣。今回就跟著 Dappei 一起看看脫下高中制服的三位男演員尹燦榮、朴所羅門、劉仁秀私底下的簡約休閒穿搭，由於三位演員年紀都還年輕，清新的私服風格很適合想學穿搭的大學生們服用！

＃尹燦榮

在《殭屍校園》中飾演有衝勁但也十分講義氣的男主角李青山的尹燦榮，以勇敢、深情守護女主角的模樣深植人心，現年 20 歲的他私服穿搭多為休閒風格，簡單卻能襯托出少年的青澀、陽光感；像是左圖中在黑色大衣裡搭配淺灰色的連帽上衣，讓略成熟的大衣多了幾分率性且無距離感，而黑色的羊羔毛漁夫帽更為這套無彩色搭配添加質感，整體給人溫順卻不失有型的視覺效果。另外，右圖的造型中，雖然是常見的白襯衫、黑色西裝褲的文青搭法，不過尹燦榮則選用休閒感較重的半開襟設計白襯衫，使得整體造型更顯年輕不死板，很適合週末到美術館觀展著用。

▲尹燦榮（圖／翻攝自IG@yooncy）

＃朴所羅門

以出色的運動能力、帥氣的飛踢在《殭屍校園》中打倒殭屍群而廣受觀眾喜愛的朴所羅門，擁有烏茲別克與韓國混血的基因使他可帥也能可愛，更容易駕馭不同的造型。而私下的他穿衣風格略帶穩重感，高領針織衫、毛衣及九分西裝褲都是必備；像是左圖在主色調為土黃色的造型中搭配黑色高領上衣，穩重有質感之外更凸顯撞色針織外罩的橫紋設計，視覺上十分俐落有型。此外，休閒感的街頭造型朴所羅門同樣穿出自我風格，像是右圖中以深藍色毛帽搭配同色的連帽上衣，毛帽的粗紋設計及連帽上衣俏皮的卡通圖案都讓同色搭配更有亮點，低調而不乏味。

▲朴所羅門（圖／翻攝自IG@lomon991111）



＃劉仁秀

劇中戲份很高，飾演校園惡霸尹奎男的劉仁秀，以人性觀點來看可怕程度不亞於殭屍的出色演技，讓人在關掉電視劇後仍覺背脊發涼。而戲外的劉仁秀是個以無彩色系穿搭為主的大男孩，在他的 instagram 版面中鮮少有黑、白、灰以外的單品，不過他擅長以不同剪裁、版型來搭出視覺上的層次感，因此即便是全黑造型也不無聊；像是左圖及中圖雖然是一身黑的造型，但他以俐落版型的皮衣、鋪棉外套讓身型顯得高挑帥氣，不同材質的單品也讓視覺更有層次，很適合喜歡酷帥風格的搭黨們參考。

▲劉仁秀（圖／翻攝自IG@k.a_innsoo）



Dappei 結語：

《殭屍校園》令人心驚膽顫的劇情安排、精彩的打鬥場面即使不敢一個人看也很適合跟親友一同觀看，雖然劇中少有穿搭元素可以參考，不過主演們的私服造型都是休閒中帶有細節，讓人視覺上十分舒適，很推薦給還沒找到穿搭方向的搭黨們參考看看。

文字編輯：Yei

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