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東森自然美六項超人氣商品　榮獲「國家品質金牌獎」

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▲東森自然美六項超人氣商品霸氣登場 榮獲「國家品質金牌獎」。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

近兩年壟罩在疫情之下的低迷氣氛，東森自然美不畏艱困，堅持提供最好的服務及優質產品給廣大愛美的女性，並接連榮獲國內外多項大獎，給消費者最好的保障，蟬聯兩年國家品牌玉山獎、SNQ國家品質標章認證等，以及2021亞太傑出企業「勵志品牌獎」、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞等國外獎項，走向國際為國爭光。

今年開工立馬報喜訊，榮獲「國家品質金牌獎」，包含東森自然美「NB-1胜肽水光微導原粹」、「肌因極光白高純度酯C安瓶」、BIO UP科美研三支超人氣商品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」、「超緊緻能量特潤眼霜」，以及旗下姊妹品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」，共六項商品榮獲獎項，並由教授學會理事長陳炳輝及秘書長張力允親自頒發獎項，東森自然美產品在原料的嚴選、安定性及成效，都獲得全面好評，備受肯定。

國家品質金牌獎由中華民國教授學會評選，藉由十個項目的測評，歷經三個階段的審查，其中包含產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等十項，由評鑑的教授們嚴格審核後，才可得到「國家品質金牌獎 」肯定。為鼓勵企業產業升級及提升企業產品競爭力，選拔經營穩健，在行銷、研發、服務及品質各方面均表現卓越，並對社會有具體貢獻之企業給予公開表揚。同時透過評選過程由教授與廠商互動交流，讓企業了解在行銷、研發、品質與服務等營運優缺點，並由教授作建議與協助，進而使企業不斷的成長，增加國際競爭力。

▲東森自然美六項超人氣商品霸氣登場 榮獲「國家品質金牌獎」。（圖／東森自然美提供）

東森自然美在東森集團總裁王令麟領軍之下，屢獲佳績，此次六項商品榮獲「國家品質金牌獎」，其中「NB-1胜肽水光微導原粹」，更是國際影后劉嘉玲必備的居家保養之一，集明星成分，另添加三胜肽、玻尿酸等，能全方位預防各種肌膚老化問題，恢復肌膚彈性，緊緻膨潤。「肌因極光白高純度酯C安瓶」屬高濃度美白成分安瓶，質地清爽好吸收，不同於市面上多數美白產品添加的都是傳統β熊果素，α熊果素的美白效果是傳統β熊果素的9倍，並且不具感光性，即使白天也能使用，一掃肌膚蠟黃暗沉。

▲東森自然美六項超人氣商品霸氣登場 榮獲「國家品質金牌獎」。（圖／東森自然美提供）

2021年推出的BIO UP科美研話題新品酒粕保養系列，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「超緊緻能量特潤眼霜」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」堪稱日本極酵保養金三角，深受評審肯定，全數獲獎，以創新生物萃取技術，極大化每個成分的效果，再搭配超完美雞尾酒專利配方，包括珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等等，層層注入青春彈潤，擁有「改善老化肌膚」、「擺脫乾荒膚況」、「直擊深淺紋路」、「擊退黯沉蠟黃」4大功效，輕鬆get好氣色。

▲東森自然美六項超人氣商品霸氣登場 榮獲「國家品質金牌獎」。（圖／東森自然美提供）

而東森自然美旗下姊妹品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」，運用西方植物芳香療法與東方經絡醫學智慧，將藥草植物的力量透過科學科技，實現真正的人證、物證、科學做見證。選用花中之花伊蘭作為幸福人生精油系列的主題精油，並從百年精油廠萃取、世界產地嚴選精油成分，一抹香氛注入幸福能量，選擇有伊蘭花成分的精油混合按摩油，也可依據身體狀況與情緒平衡身體機能，釋放情緒。

東森自然美致力於天然護膚美容產品的研發與行銷，為照顧更多愛美的女性，更投入5000萬大舉升級打造最高規格生技研發中心，加入專家學者組成的頂級專業顧問團，與東森自然美定期共同研討、精進產品、技術與服務的升級。秉持這樣的經營理念累積消費者良好口碑以及產品高滿意度，未來也將持續投入研發再升級、企業更優化，邁向華人第一國際美妝保養品牌。

關鍵字：

東森自然美, 超人氣, 肌膚, 保養, 國家品質金牌獎

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