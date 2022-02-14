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女孩必學！孫藝珍愛情金句「不為了想結婚而結婚」　成功擄獲玄彬

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▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝IG、臉書）

▲孫藝珍、玄彬驚喜宣布婚訊。（圖 / 翻攝FB@tvn，以下同）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

孫藝珍、玄彬兩人自2021年被爆出戀情認愛後，終於在近日宣布即將走入婚姻了！早在年初宣傳新劇，孫藝珍被詢問到初戀的故事，她便毫不避諱直接現場發糖：「現在的戀情就是初戀。」孫藝珍與玄彬從《愛的迫降》走入現實，玄彬更在IG上表示：「和總是讓我笑的她約定好了，未來的日子要一起走下去。」、「在作品中相遇的正赫和世理，要一起邁出新的一步。」讓不少網友直呼，「還以爲是在看愛情片，原來是紀錄片。」

▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝IG、臉書）

▲孫藝珍、玄彬兩人分別在IG上公開結婚消息。（圖 / 翻攝IG@yejinhand、＠vast.ent）

惹人注目的凍齡臉蛋加上保養得宜的身材，孫藝珍從事業、到愛情一直都是許多人的關注焦點，對於愛情觀、與結婚都很有一套自己想法的她，也曾說出「不會為了想結婚而結婚」等寧缺勿濫的人生金句，女孩們絕對要筆記！跟玄彬在一起後更有不少高甜放閃，以下一起來看看。

＃我等命中注定對的人出現，不會為了想結婚而結婚。
＃不會後悔，相信自己的選擇。

▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝IG、臉書）

▲孫藝珍寧缺勿濫的愛情觀，最後讓他遇見玄彬。（圖 / 翻攝IG@yejinhand）

＃自律，才能成就更好的自己
＃除了工作，別忘了用興趣滋養生活
＃現在的戀情就是初戀。

▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝IG、臉書）

▲對的愛情，就是初戀。（圖 / 翻攝IG@yejinhand）

＃我找到想要共度一生的人，和他在一起就感到溫暖與被保護著。
＃我以為一對男女相遇，分享他們的心，並承諾未來是一件意想不到的事情......我們自然而然地來到了這裡。

【加碼回顧愛的迫降浪漫金句】

＃無論我在哪裡，他都會找到我的，所以必需等待下去，直到他找到我
＃為了遇見你，我選擇重新經歷那一切，即使時光倒流，就算倒流100次，我也會遇見你，會認識你，並且愛上你。

▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝IG、臉書）

＃感謝妳如同禮物般降臨在我的人生。
＃我想看到你白髮蒼蒼、滿臉皺紋、逐漸老去的模樣，你那時候肯定也很美。

▲孫藝珍愛情金句 。（圖／翻攝臉書）

＃每個人的人生都只有一次，而我在這一生中遇見了自己所愛的人，然後送他離開，最後決定用一生去等待與他再次相見的那天，我已經決定等待了，若你也是如此就來見我吧。

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