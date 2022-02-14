男生挑帽子要看「臉型」！太圓用老帽修飾、方臉選漁夫帽

文／Dappei

好看的髮型能為整體造型加分，不過當懶人癌發作時或出門快遲到，一頂好看又能修飾臉型的「帽子」能省去整理頭髮的時間；然而，不同臉型都有各自合適的帽型，選對帽款才能避免蜜糖變毒藥，不只為造型增添層次感，更能讓臉部線條更立體，今回就讓 Dappei 簡單以四種臉型做分類，幫助搭黨們在帽款挑選上有個方向來為「頂上加分」吧！

＃圓臉：老帽、紳士帽

以帽款而言，最百搭的就是「老帽」莫屬，不只能搭出運動休閒感，與正裝混搭也個性十足，不過對於臉部輪廓較圓潤的搭黨們來說，挑選鴨舌版型帽款時，版型硬挺的棒球帽或帽子高度較淺的五分割帽都十分合適。具有弧度的帽簷能修飾臉部線條，而臉型偏大的搭黨則可選擇帽簷寬約落在太陽穴位置的款式，透過寬大的帽簷使得五官顯得集中、立體；五分割帽因為高度較淺，戴上大概落在眉上位置，不會因壓縮臉部比例而讓臉型更圓潤。另外，寬沿紳士帽對於圓臉人士也很友善，能透過帽尖的延伸感來拉長臉部視覺比例，使得臉型更加俐落。

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＃方臉：毛帽、漁夫帽

如果你是臉型較為方正的搭黨，不妨挑選能柔化臉部稜角的帽款，在視覺上營造較親和的視覺效果，像是透過配戴一般版型的毛帽，藉由毛帽較軟的布料給人溫和的印象，配戴上將帽頂多餘的部分往後拉整就能有率性的美式街頭感。另外，雖然漁夫帽能透過帽簷的圓弧修飾臉部線條，不過方型臉的搭黨若想配戴有小臉效果的漁夫帽，應注意避免挑選帽圍較方的款式，以免不小心讓臉型看起來更方正。

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＃長臉：貝雷帽、短毛帽、水兵帽

至於臉型較長的搭黨們，為了平衡臉部比例不妨試試帽高較淺的貝蕾帽，透過將額頭大部分面積遮住讓臉型更好看，而且隨著正戴、反戴、斜戴不同的配戴方式，不只能校正臉部線條，還能讓整體造型富有變化。除了貝蕾帽，想讓造型更有街頭感也可試試短毛帽或水兵帽，這些帽款同樣能將額頭蓋住，而且貼合頭型的淺帽版型也縮短了偏長的臉部比例，讓整體造型更俐落。

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＃鵝蛋小臉：鐘形帽、老帽

最令人稱羨的臉型肯定是鵝蛋小臉了！因為臉小加上臉部線條柔和，基本上所有帽型都能駕馭；如果你是鵝蛋臉的搭黨，一定要試試能帥也能可愛的鐘型帽。有別於休閒感的漁夫帽，鐘型帽多為毛呢面料且頂部圓潤，因此即便像左圖型人搭出街頭造型，也比一般休閒帽款多了分優雅氣質，加上鵝蛋臉本身臉型就小，有圓弧的鐘型帽帽簷加持使得五官更精緻。另外，鵝蛋臉也很適合布料偏軟的老帽，小巧的臉部輪廓不必擔心貼合的老帽版型會在視覺上使臉變大，而彎起的帽簷也能達到修飾效果，加上老帽樣式眾多，無論是素色款或滿版圖紋樣式都能讓造型更有特色。

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Dappei 結語：

除了以上幾種臉型對應的合適帽款，很能修飾各種臉型的帽款還有型人們喜歡拿來搭配不同風格的飛行帽；無論有沒有帽簷，兩旁的遮耳對於想修飾臉頰肉的搭黨們來說簡直福音。雖然透過帽款增加造型十分便利，卻容易因選擇不恰當而相形見絀，因此了解自己是哪種臉型對於找到合適帽款很有幫助。

文字編輯：Yei

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