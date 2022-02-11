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讓他眼裡只有妳一人！用這5款高級香勾住男人魂魄

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記者李薇／台北報導

情人節就要到來，不只是決定要送什麼，約會更要打扮得漂漂亮亮、香噴噴才行，以下就特蒐5款男女都會喜歡的香味，清新淡雅的花香調，絕對可以攻佔他的心，讓他眼裡都只有妳一人，同時也是送禮的最佳首選，絕對要入手。

1.sisley Izia 伊之露，30ml、售價3,200元

▲香水,蘭蔻,嬌蘭,AllSaints,sisley,Maison Francis Kurkdjian,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

調香師量身訂製的d’Ornano玫瑰香調，搭配新鮮的茉莉花、牡丹、鈴蘭花花瓣香氣，完整整體香氛，更使用了香水中鮮少使用的白芷，讓整體充滿活力、粉質，散發令人驚艷的晶澈感，濃烈的玫瑰氣息 散發獨特女性特質。

2.AllSaints 露雨之鏡，100ml、售價2900元

▲香水,蘭蔻,嬌蘭,AllSaints,sisley,Maison Francis Kurkdjian,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

前調的銀雨及黑百合結合出強烈又清新的金屬花香，緊接著中調的蘭花俏皮地登場，而羊絨木及棉白楊的柔和絲滑形成感性又寧靜的基調。清晨雨後的蘭花香，呈現清新的香調，適合氣質親和且爽朗的人。

3.Maison Francis Kurkdjian À la rose愛戀玫瑰淡香精，70ml、售價6,980元

▲香水,蘭蔻,嬌蘭,AllSaints,sisley,Maison Francis Kurkdjian,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

250朵摘採自南法格拉斯的千葉玫瑰，隱逸帶有蜂蜜氣息的玫瑰花香，150朵保加利亞大馬士革玫瑰，揉合清新梨香和荔枝果香，更援引紫羅蘭、木蘭等複合花材，為一片玫瑰主旋律增添精彩協奏，使中調更顯圓滿豐盈；尾調汲取雪松木質調、麝香和千葉玫瑰，譜寫現代女性不屈不撓、既柔美又堅韌的卓爾氣韻。

4.蘭蔻 IDÔLE唯我香水，50ml，售價3,150元

▲香水,蘭蔻,嬌蘭,AllSaints,sisley,Maison Francis Kurkdjian,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

三位調香師量身創造屬於新世代女性的形象意境。分別打造乾淨明亮的柑橘果香調，創作最乾淨澄澈的迷人玫瑰花香調，與致力於透過廣藿香和白麝香來平衡木質香調的理性層次，讓IDÔLE唯我香水充滿夢幻而不嬌氣的女性魅力，高持香度而不過甜膩。

5.法國嬌蘭 花綻舞櫻淡香水 高訂精繡蜂印瓶，125ml＋20ml，售價25,900元

▲香水,蘭蔻,嬌蘭,AllSaints,sisley,Maison Francis Kurkdjian,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

淡雅的佛手柑與精緻的綠茶調和諧交融，接著是溫柔靜美的櫻花、迷濛的紫丁香，以及薄暮時瀰漫在空氣中的茉莉，其細緻的香氣乘著朦朧的白麝香香跡，一如櫻花乘著微風紛飛，無數的月光花瓣點亮了夜空。

關鍵字：

香水, 蘭蔻, 嬌蘭, AllSaints, sisley, Maison Francis Kurkdjian, 香氛, 淡香精

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