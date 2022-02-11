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《華燈初上》章廣辰私服穿搭更圈粉！簡單3技巧變身好感男友

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▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

《華燈初上》開播以來引起不少話題，不但劇中的服裝及條通文化都成為熱搜，各個演員也成為大眾焦點，除了林心如、楊謹華、楊祐寧、霍建華等戲精們，新銳演員劉敬、何思靜也因此備受矚目，其中，演員「章廣辰」雖然已經在《我的男孩》、《想見你》等等熱播劇中嶄露頭角，但這次於《華燈初上》的出色演出更令人十足驚艷，招牌鳳眼的個性外型也加深記憶點，是不容忽視的一位新星，再從章廣辰 IG 的生活照更發現他的私服穿搭也非常有自我風格，簡單好上手的技巧很適合男大生、小資族、穿搭新手學習，Dappei 這就為搭黨整理精華筆記，速速珍藏不用猶豫！

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▎亮點搭配

章廣辰的私服穿搭簡約，都是使用襯衫、帽 T、丹寧褲等等基本款單品完成，顏色也是人人能駕馭的黑、白、灰萬用色，但是在這樣的簡約搭配中，章廣辰都會加入一個跳色單品來製造亮點，零技巧便能聚焦街頭，這樣的搭配方式很適合想要炫鞋的搭黨，用簡約穿搭跟顏色來凸顯球鞋的份量感。

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▎One Tone 搭配

One Tone 搭配是看似高難度但實則非常簡單的搭配技巧，只要掌握三大原則就能擺脫整個人糊在一團的窘境，章廣辰便做了極佳的示範：

▪ 原則一：同色但不同深淺。圖中一身單品皆為藍調，但是每樣都是不同深淺，因此有了和諧的漸層，加上上身有圖樣讓視覺更加多元。

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▪ 原則二：異材質堆疊。此套穿搭以灰調為主軸，但因為每件單品都是同色不同材質，所以成就一套視覺層次豐富的穿搭。

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▪ 原則三：善用小面積做出區隔。這套 All Black 穿搭以小面積的白襪、內搭白 T 把大面積的外套、褲子、鞋子彼此間做出區隔，整套搭配便更佳分明俐落。

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

▎配件細節

章廣辰私服雖然簡約，但是加入個性配件就能瞬間翻轉風格，且小配件也不會過度高調，十分好駕馭，像是近年很火的半透明墨鏡、文青細框眼鏡等等，都是很實用的選擇。

▲章廣辰穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

章廣辰在《華燈初上》的表現讓人印象深刻，自然又生動，把角色的特色表現得很到位，而且雖然不是主流帥但越看越帥，誰也被圈粉讓我看到你的手！

文字編輯：Sofie / 圖源：章廣辰 IG

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 章廣辰, 華燈初上

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