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MONCLER羽絨衣化身「海底生物」　新銳設計師操刀注入未來主義

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記者王則絲／台北報導

MONCLER廣邀各實力派設計師合作的MONCLER GENIUS天才計畫，於今年2022春夏找來新銳設計師張鼎昀（DingYun Zhang）攜手推出以濃厚未來主義打造的巨作系列，說是「巨作」不是沒原因，因為本次聯名系列正式以異常蓬鬆、巨大輪廓的羽絨服，描繪出猶如「海底生物」的奇特模樣。

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER GENIUS天才計畫於今年春夏推出「Moncler + DingYun Zhang」聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

設計師張鼎昀出生自中國，畢業於人才輩出的聖馬丁藝術與設計學院，並在2021年時推出個人同名品牌DINGYUN ZANG。DINGYUN ZANG風格主軸圍繞未來主義，巨大廓形與超膨脹的視覺效果為其亮點，且最善於運用羽絨衣來表現，因此與以羽絨外套成名的MONCLER更可說是一拍即合。

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲DINGYUN ZANG以未來主義為其特色。

不同於MONCLER經典的高山、雪地等場域，「Moncler + DingYun Zhang」聯名系列把視角拉入深海世界，從海洋無脊椎生物、在水上懸浮的冰釣帳篷、充氣水池、充氣背心，以及雕塑在與珊瑚等海洋生物融合共生後產生的滄桑變化，作為設計靈感來源。

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲「Moncler + DingYun Zhang」聯名系列把視角拉入深海世界。

全系列由張鼎昀操刀，運用熱粘技術製造不規則填充絎縫細節，巧妙融合設計師本人的未來主義美學與MONCLER的服裝工藝。系列包括大衣、填充背心和連帽或非連帽短夾克，以質地輕盈的亮面褶皺尼龍精製而成，並搭配上誇張的填充面罩、騎行短褲和緊身褲。

像是螢光綠色的羽絨大衣上大到不合理的連帽，是否令人聯想到深海水母？這些抽象印花和富有層次感的鏤空色塊，似乎也展現了侵蝕的美感，糅合棕色、淺綠色、淺灰色、沙色、藍色和大地色系，生動再現深海雕塑上珊瑚和真菌的自然生長形態。

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲MONCLER+DingYun Zhang。（圖／品牌提供）

▲更多「Moncler + DingYun Zhang」聯名系列單品造型。

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關鍵字：

MONCLER, 盟可睞, 聯名, DingYun Zhang, 張鼎昀, 天才計畫

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