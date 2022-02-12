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高纖豆漿減重超好用　喝對時間「不餓肚調降食量」7天就有效

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▲▼豆漿NG喝法。（圖／Pexels、Pixabay）

▲利用高纖豆漿增加飽足感，減重更容易。（圖／Pexels、Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

年後減重話題夯，有營養師建議，如果想開始減重「千萬不要餓肚子」，應該是選擇少油少鹽等食材攝取，不然不但容易放棄，對身體健康也很不利，並建議可以運用高纖豆漿來達到減重效果，只要在正確時機攝取，不餓肚就能輕鬆調整食量，且有利於之後的減重計畫。

許多人都知道豆漿是很好的蛋白質來源，而且很容易買到，飲用也很方便，但不知道若要減重怎麼喝最好。專家表示，若下定決心減重，高纖豆漿可以「喝14天」為週期，應該可以看到效果。

▲▼豆漿NG喝法。（圖／Pexels、Pixabay）

高纖豆漿有豐富的膳食纖維，所以在減重前7天，在用午飯跟晚飯之前，可先喝一杯高纖豆漿，增加飽足感，不需要餓肚子，由於熱量低再加上纖維充足，進食量也能慢慢降低，比較為激烈的5、6分飽，要來得更容易達成，瘦身的決心也比較能夠維持。

▲▼牛奶,鮮奶,豆漿,高蛋白,乳清,蛋白粉。（圖／翻攝自pixabay）

之後的後7天，則可用高纖豆漿搭配蔬果取代日常一餐，並且必須搭配攝取充足水分，另兩餐需選擇少油、少鹽、少糖與高纖的原則進行，此外一周要有3天，進行30分鐘的運動，幫助身體代謝。專家表示，通常減重到第三天，心情就會漸漸怠惰，若碰到週末假日有更高機率會直接放棄，建議先以7天為目標，告訴自己貫徹到底。

關鍵字：

減肥, 習慣, 健康, 卡路里, 高纖豆漿

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