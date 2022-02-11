許瑋甯「66飲食法」正夯！營養師加碼「3不碰法則」讓你瘦更快

▲許瑋甯靠66飲食法，吃出好身材。（圖／翻攝自IG/anno8o7、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

年後瘦身已成全民運動，女星許瑋甯奉行「66飲食法」再度被炒熱，營養高敏敏指出，66飲食法其實和168斷食法的拉長夜間空腹原理很相似，一起來了解。

營養高敏敏指出「66飲食法」的兩個6，代表「每餐只吃6分飽＋晚上6點後不進食」，遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐。她進一步分享斷食時，身體會進入「分解模式」，空腹的時間長、更有利脂肪燃燒。

除了遵循以上原則，挑選的食物也很重要，她提出3不碰法則，分別是不碰加工食品、油炸物、冰冷飲料，以上這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手。

執行66飲食法時，如果真的感到飢餓怎麼辦？高敏敏建議要多喝水，提高喝水量可以避免飢餓感；適量飲用黑咖啡，能促進新陳代謝、幫助燃燒脂肪、抗氧化；吃低GI、高飽足感的水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂，最後若真的餓了就吃盤菜，因為蔬菜熱量低且富含膳食纖維，多多益善。

她也提醒在斷食之餘，以下4種人千萬別隨意嘗試，像是高血糖、糖尿病患者，容易血糖過低和暈眩；懷孕哺乳媽媽需要充足營養，宜少量多餐，不適合空腹太久，飲食失調疾病者應先恢復正常飲食、青少年和成長中兒童需要均衡營養。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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