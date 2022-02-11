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喬治傑生絕美水壺誘人多喝水　氣質皮繩相繫不怕喝水掉蓋

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▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生2022春夏新品SKY天空系列隨身冷水瓶共有5種選擇。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

環保不該只是口號，而是要身體力行，最簡單的方法就是從帶水壺出門做起，減少消費塑料包裝的瓶裝水。丹麥精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）今年春夏推出SKY天空系列環保冷水壺，由法國設計師奧瑞利安巴巴利（Aurélien Barbry）創作的絕美線條，搭配鏡面拋光不鏽鋼材質或4款討喜色調瓶身，讓人更有帶著漂亮水壺出門與多喝水的理由了。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶不鏽鋼款，2,000元。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生SKY天空系列隨身冷水瓶清新粉款，1,200元。

喬治傑生SKY天空系列環保冷水虎具有雕塑品般的優美弧線，符合單手握取的不對稱造型兼具實用與美學，而壺蓋及壺身由小牛皮繩連結，不僅流露好質感，也讓飲水時毋須擔心瓶蓋在使用時不慎遺失。款式分別有鏡面拋光不鏽鋼款，以及不鏽鋼結合不含環境賀爾蒙及雙酚A新型塑料的柔霧感薄暮粉、湖水綠、星空藍、夜幕灰等4色水壺，容量均為500ml。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲Prada玻璃水壺外附矽膠套，6,100元。（圖／翻攝Prada官網）

義大利時尚品牌Prada則聯手知名家飾品牌Black+Blum，生產永續食物容器、三明治盒與水壺等，選用減少對環境影響的耐用物料製作，當中玻璃水壺飾以鐫刻印字標誌並附有矽膠套，方便熱愛戶外活動的顧客使用。

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Prada

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