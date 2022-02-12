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朴敏英心機戰袍「胸下開洞」輾壓全場　與「小8歲」宋江比心畫面甜翻

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▲朴敏英、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》於11日舉辦記者會。（圖／翻攝自JTBC，以下同）

記者王則絲／台北報導

由韓女星朴敏英與鮮肉男星宋江主演的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》於11日舉辦記者會，活動上主演群們默契以黑裝亮相，其中朴敏英身穿的黑色禮服乍看低調，事實上卻是極度火辣，胸前不只有小開洞，胸下到腰際的兩條蕾絲鏤空設計更是引人遐想，心機戰袍輾壓全場。

▲朴敏英、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲宋江、朴敏英默契以黑裝亮相。

朴敏英搭檔「小8歲」的宋江上演姐弟戀，新奇的組合讓粉絲們都超期待，新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中以氣象廳為背景，描述朴敏英歷經分手後決心不再談辦公室戀愛，直到宋江加入團隊，開始出現了變化。

新劇記者會活動上，朴敏英選穿Self-Portrait的黑色禮服登場，寬領、低胸設計讓她露出鎖骨與大面積肌膚，既優雅又凸顯女人味，乍看之下似乎是個中規中矩的造型，不過近看發現，原來馬甲式的胸口間開了一個小洞，且胸下延伸到腰際有兩條蕾絲鏤空的設計，透出底下的肌膚，相當性感誘人，讓朴敏英雖然身高顯得嬌小，依然氣勢凌人，憑藉心機戰袍的加持，瞬間輾壓全場。

▲朴敏英、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英的心機戰袍辣度破表。

而宋江則是以端莊的深色西裝套裝現身，將亮點留給女生，不過宋江的「太平洋寬肩」遮也遮不住，將西裝撐得挺拔有型，散發男人味與無害的臉蛋形成反差魅力，與朴敏英對視比愛心的畫面簡直甜翻了。

▲朴敏英、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲宋江、朴敏英兩人對視比愛心畫面超甜。

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關鍵字：

朴敏英, 宋江, 氣象廳, 氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇, 韓劇

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