營養師教你便當「這樣吃」不發胖！雞腿去皮、飯量是關鍵

▲便當陷阱多，吃錯發胖機率高。（圖／翻攝自FB/營養師愛碎念-孫語霙營養師）

記者曾怡嘉 / 台北報導

營養師孫語霙在臉書專頁分享，她很建議想要減脂的人可以選擇自助餐，自助餐菜色多元，又能吃到優質蛋白質，但有時候外送便當的菜色總是地雷多多，她以自己的雞腿便當當作參考，教大家聰明吃。

營養師孫語霙以自己的雞腿便當為例子，從蔬菜、澱粉到油脂一一剖析，點出缺點教你怎麼吃。

#蔬菜太少

以一般自助餐店的餐盒來說，一格蔬菜的份量約為0.5份的蔬菜類，她通常三個格子都會夾蔬菜，像是綠色蔬菜、菇類、瓜類、海帶等，這樣的話光是午餐就達到1.5份的蔬菜，而這個便當的蔬菜只有0.5份，蔬菜量不足。



#澱粉太多

便當盒裡的白飯大約就有1.5碗飯的份量，而螞蟻上樹（冬粉）也屬於澱粉，所以這便當就有將近2碗飯的份量，這就是為什麼吃外面的便當容易胖的關鍵。



#油脂太多



雞腿下面還有淋上滿滿的滷肉飯的五花肉絲，雖然很下飯，但是醬汁熱量和鈉含量也高，是造成三高的危險因子。

▲青菜多多益善，下一餐補足很重要。（圖／Unsplash）

那麼遇到這樣的便當該怎麼吃呢？營養師孫語霙表示，雖然便當不符合健康標準，但也不想餓肚子，建議採取以下吃法，首先蔬菜要吃光，優質蛋白質豆干和滷雞腿（去皮），白飯只吃1/3就好，晚餐再把不足的青菜補回來。

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