蔡依林踏青耍心機　拎8萬寶格麗紅包蓋過大媽味

▲蔡依林拎著寶格麗Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包踏青。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

紅色包款相當亮眼，即便是休閒穿搭，也能立刻為造型增添亮點，天后蔡依林（Jolin）做了完美示範，她分享慢活時光的踏青照，一頭散亂捲髮的她身穿藍色褲裝、手拎存在感強烈的寶格麗（BVLGARI）Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，搶眼色彩恰好與她身旁的九重葛花朵色調相呼應，她特別標註「心機紅」，避免成為公園大媽。

▲寶格麗代言人舒淇也擁有新年特別款Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，84,100元。（圖／寶格麗提供）



蔡依林所拎的珠寶盒造型寶格麗Serpenti洋紅石榴石色小牛皮包，為農曆新年的特別版本，包內還暗藏驚喜，底部的夾層繪有小老虎圖騰，更添收藏價值；同為品牌代言人的舒淇也擁有同款，她身穿露肩洋裝搭配珠寶紅包，流露優雅氣息。

▲莉莉柯林斯對C形美洲豹扣環的卡地亞Panthere de Cartier櫻桃紅迷你手提包愛不釋手，85,500元。（圖／翻攝lilyjcollins）

同為珠寶名家的卡地亞（Cartier），也積極搶攻配件市場，代言人莉莉柯林斯（Lily Collins）以簡約黑色褲裝配上Panthere de Cartier美洲豹櫻桃紅色小牛皮迷你款手提包，展現知性美，她對包上金色的C形美洲豹扣頭特別有好感，俏皮說：「我知道C是代表卡地亞，但我假裝是代表柯林斯（Collins）！」

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