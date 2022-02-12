fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林踏青耍心機　拎8萬寶格麗紅包蓋過大媽味

>

▲▼ 紅色包包 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林拎著寶格麗Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包踏青。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

紅色包款相當亮眼，即便是休閒穿搭，也能立刻為造型增添亮點，天后蔡依林（Jolin）做了完美示範，她分享慢活時光的踏青照，一頭散亂捲髮的她身穿藍色褲裝、手拎存在感強烈的寶格麗（BVLGARI）Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，搶眼色彩恰好與她身旁的九重葛花朵色調相呼應，她特別標註「心機紅」，避免成為公園大媽。

▲▼ 紅色包包 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗代言人舒淇也擁有新年特別款Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，84,100元。（圖／寶格麗提供）

蔡依林所拎的珠寶盒造型寶格麗Serpenti洋紅石榴石色小牛皮包，為農曆新年的特別版本，包內還暗藏驚喜，底部的夾層繪有小老虎圖騰，更添收藏價值；同為品牌代言人的舒淇也擁有同款，她身穿露肩洋裝搭配珠寶紅包，流露優雅氣息。

▲▼ 紅色包包 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯對C形美洲豹扣環的卡地亞Panthere de Cartier櫻桃紅迷你手提包愛不釋手，85,500元。（圖／翻攝lilyjcollins）

同為珠寶名家的卡地亞（Cartier），也積極搶攻配件市場，代言人莉莉柯林斯（Lily Collins）以簡約黑色褲裝配上Panthere de Cartier美洲豹櫻桃紅色小牛皮迷你款手提包，展現知性美，她對包上金色的C形美洲豹扣頭特別有好感，俏皮說：「我知道C是代表卡地亞，但我假裝是代表柯林斯（Collins）！」

►英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

►曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 寶格麗, BVLGARI, 舒淇, 莉莉柯林斯, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

喬治傑生絕美水壺誘人多喝水　氣質皮繩相繫不怕喝水掉蓋

喬治傑生絕美水壺誘人多喝水　氣質皮繩相繫不怕喝水掉蓋

「國民姐夫」AKIRA煲雞湯替林志玲補身　新手奶爸半夜搶餵奶　

「國民姐夫」AKIRA煲雞湯替林志玲補身　新手奶爸半夜搶餵奶　

亮・珠寶／情人節不踩雷　用10萬元百搭單鑽墜示愛

亮・珠寶／情人節不踩雷　用10萬元百搭單鑽墜示愛

曾沛慈同框老公放閃　婚後首個情人節見「鑰匙」有感而發 LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石 英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭 英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡 曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰 英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年 余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面