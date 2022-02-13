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這3種男人千萬嫁不得！價值觀不同只會陷入吵架輪迴

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記者李薇／綜合報導

婚嫁影響一輩子的幸福，擁有好的良伴，可以幸福快樂的度過下半輩子，但遇到不適合的伴侶，很可能會陷入不段爭吵、冷戰的輪迴，以下就建議3種男人千萬不要嫁，否則很可能會得不到幸福，還吵得半死。

▲男人,感情,愛情。（圖／unsplash）

1.門不當、戶不對的男人

這裡不是只要找家境一樣有錢的人，而是指價值觀要相同的人，在戀愛的過程中，很可能會因為美貌、外型所吸引到彼此，但這些終究會著年華老去，最終剩下的就是彼此的精神共通，才是真正維持婚姻長久的秘訣，價值觀相同，才能避免因為一些小事而爭吵，兩個人的世界不同，相處起來真的會非常累。

▲男人,感情,愛情。（圖／unsplash）

2.不懂偏愛、不懂例外的男人

也就是說這個男人不懂得偏愛妳、妳是例外，對大家都一樣好，那不就是人人都好的濫好人，這種「中央空調」在感情裡面就是對妳不夠愛，才會做不到對妳例外，跟這樣的人在一起，「妳生病了，他跑去陪兄弟唱歌」、「妳過年想回娘家了，他只想待在自己家」，這樣男人沒有邊際線，會讓妳沒有安全感。

▲男人,感情,愛情。（圖／unsplash）

3.只敢在妳面前耍脾氣

這樣的男人對外面的陌生人都可以表現得和藹可親，因為他把所有的不良情緒都留給了妳，在外面跟陌生人吵架，他不居中調和，還不管不顧要妳別丟人現眼，只敢把在妳面前耍脾氣的他，只會讓妳覺得更委屈。

關鍵字：

男人, 感情, 愛情

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